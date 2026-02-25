Administratör, vikariat
2026-02-25
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss
Vi söker
Administratör, vikariat 6 månader
Innehåll och arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att ha din verksamhet förlagd till institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle inom Fakulteten lärande och samhälle. I rollen som administratör arbetar du självständigt men i nära samarbete med prefekt och ledningsgrupp.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att skriva protokoll och minnesanteckningar vid möten, sköta kontakt med leverantörer, sakgranska fakturor, beställa resor och litteratur, förbereda för nyanställda, bistå lärare och chefer med IT-kompetens (t ex digitala verktyg och webbsidor), sköta konferensbokningar och förberedelser vid disputationer och seminarier.
Arbetsuppgifterna inkluderar även stöd till lärarna när det gäller laborativt material. Du förväntas också ta ansvar för den administrativa strukturen inom institutionen samt flagga för större händelser och självständigt bereda administrativt stöd för dem. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid. Eventuellt kan viss studieadministration ingå.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieexamen och tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom högskola/ universitet. Du ska ha erfarenhet av att vara ledningsstöd i fråga om rutiner för allmänna handlingar, ekonomihantering, mindre avtal, årshjul och kalendarium, mötes- och konferenshantering.
Du ska ha god kommunikations- och samarbetsförmåga och kunna ge relevant service och skapa och upprätthålla goda relationer. Då du delvis kommer att verka i en internationell miljö där både muntlig och skriftlig kommunikation kan ske såväl på svenska som på engelska är det viktig att du har mycket goda kunskaper i båda dessa språk
Vidare har du ordningssinne och kan hantera en tidvis hög arbetsbelastning. Vi tror att du är självgående, initiativtagande samt lyhörd för verksamhetens behov. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Arbetsplats
Fakulteten för lärande och samhälle (LS) karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten medskolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barndom, utbildning, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Kultur, språk, medier (KSM), Naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS), Samhälle, kultur och identitet (SKI) och Skolutveckling och ledarskap (SOL).
Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå. Dessutom ges program för t ex studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger/speciallärare.
Upplysningar
Administrativ chef Amela Selimagic amela.selimagic@mau.se
HR-specialist Christina Magnusson christina.magnusson@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2026-03-08. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de skandinaviska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
• Meritförteckning
• Relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Anställningen avser ett vikariat på 75% med tillträde 1 april.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse
Fackliga företrädare
SACO: marie.palmnert@mau.se
SEKO: anne.sundel@mau.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se
