Administratör, vik, till ÖNH-administration i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Ekonomiassistentjobb / Lund Visa alla ekonomiassistentjobb i Lund
2026-07-09
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Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där du bidrar till en välfungerande vårdverksamhet? Är du serviceinriktad, engagerad och vill utvecklas i din yrkesroll? Då kan tjänsten som administratör på öron-, näs- och halsadministrationen i Lund vara något för dig.
Vårdenhet (VE) öron-, näs- och hals (ÖNH) tillhör verksamhetsområde (VO) specialiserad kirurgi och bedriver såväl bas- som högspecialiserad sjukvård inom öppen- och slutenvård. ÖNH-verksamheten omfattar allmän mottagning samt specialmottagningar för hörsel, röst- och talvård, allergi- och balanssjukdomar, sömnstörningar samt för patienter med tumörsjukdomar inom huvud- och halsområdet. På enheten bedrivs även jourverksamhet. Vi har cirka 37 000 patientbesök per år varav ungefär hälften utgör akutfall. Tillsammans med Lunds universitet och Malmö universitet bedriver ÖNH-verksamheten utbildning för läkare, logopeder och audionomer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som är organiserad samtidigt som du har en serviceinriktad och positiv inställning.
Som administratör arbetar du bland annat med bemanning av receptionen samt tidsbokning. Vidare hanterar du ärenden i 1177 samt mottagningslistor både inför och efter avslutade mottagningar. I arbetsuppgifterna ingår även hantering av post och remisser, bland annat registrering av inkommande remisser, vidareförmedling av remisser till privata vårdgivare samt bevakning och inhämtning av remissvar. Arbetet omfattar även olika typer av administrativa registreringar. Vi har två receptioner, en på Lasarettsgatan 21 och en centralkassa som vi delar med endokrinmottagningen på Lasarettgatan 15.
Hos oss välkomnar vi nya idéer till förbättringar av verksamheten där du som medarbetare ses som en viktig och värdefull resurs i vårt utvecklingsarbete. Här arbetar du tillsammans med många yrkeskategorier, där ni hjälps åt för att tillgodose våra patienters behov. Receptionsteamet har en central roll för enheten som stort samt är ansiktet utåt i mötet med både patienter och kollegor. På vår enhet värdesätter och välkomnar vi mångfald. Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad och godkänd gymnasieutbildning, gärna med administrativ eller ekonomisk inriktning. För tjänsten krävs dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Då arbetsuppgifterna innebär mycket kontakt med patienter är det av stor vikt att du har lätt för att utrycka dig både i tal och skrift och att dina kunskaper i det svenska språket är mycket goda. Har du erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter och/eller har arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård ses det som meriterande för tjänsten. Därtill har du god datorvana. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i PASiS är det meriterande för tjänsten.
Det ska vara självklart för dig att ge service åt såväl patienter som övriga yrkeskategorier. Att vara flexibel är också något som kännetecknar dig. Du arbetar gärna i team och tar ansvar för att slutföra dina arbetsuppgifter med god kvalité. Vidare har du ett intresse och en vilja av att utvecklas inom arbetsområdet och vi förväntar oss att du arbetar för en positiv arbetsmiljö. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Intervjuer kommer att hållas i första hand 4-6 augusti. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vikariat: 2026-09-01 t.o.m. 2072-08-31.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Emma Lundqvist, Enhetschef emma.t.lundqvist@skane.se 046-17 45 05 Jobbnummer
9998503