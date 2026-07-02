Administratör/ transportplanerare
Libera i Sverige AB / Logistikjobb / Örebro Visa alla logistikjobb i Örebro
2026-07-02
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Vi söker nu en medarbetare som vill arbeta som administratör, transportplanering och kundkontakt. Tjänsten är för ett tillfälligt behov på heltid, under 4-6 veckor, hos vår kund i Odensbacken.
I rollen på avräkningsavdelningen ansvarar du för att planera transporter, kundkontakt samt för administrativt. Du har dagligen kontakt med chaufförer och kunder. Arbetet är varierat och händelserikt, där förutsättningar snabbt kan ändras.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
• Minst gymnasieutbildning; eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi eller administration är meriterande
• God datavana, särskilt i Officepaketet (extra plus för Excel)
• Erfarenhet av administrativt arbete och/eller transport- eller logistikplanering
• Erfarenhet från lantbruk är en fördel
• Vana vid planeringssystem är meriterande
Du är:
• Noggrann, strukturerad
• Flexibel och trivs i en miljö där planerna ibland ändras snabbt
• Relationsskapande och kommunikativ i kontakten med leverantörer, kollegor och transportörer
• Ansvarsfull och lösningsorienterad - du ser vad som behöver göras och driver arbetet framåt
• En lagspelare som bidrar till ett positivt och effektivt arbetssätt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5375700-2082145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Älvtomtagatan 12 (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9988946