Administratör till vuxenutbildningen
2026-03-17
Vill du vara spindeln i nätet i en verksamhet som gör skillnad - varje dag?
Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik ger hundratals invånare varje år möjligheten att byta karriär, komplettera sin utbildning eller ta ett nytt steg i yrkeslivet.
Vi erbjuder allt från grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare) till gymnasiala yrkesutbildningar inom bland annat vård, teknik och industri.
Som administratör har du en central roll i vår organisation. Arbetet är varierande och omväxlande - ena dagen hanterar du antagningsärenden och systemregistrering, nästa dag koordinerar du APL-platser med arbetsgivare eller bearbetar fakturaunderlag. Du är ett nära stöd till rektorer och enhetschefer och är en av de första kontaktpunkterna för elever, lärare och externa samarbetspartners. I tjänsten ingår tjänstgöring under sommaren 2026.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter i rollen är:
- Antagning och registrering av elever i administrativa system
- Utfärda intyg, betygsdokument samt examensbevis
- Ta fram och redovisa statistik
- Kommunikation med utbildningsanordnare och arbetsgivare
- Inköp av material, utrustning och tjänster inom kommunens upphandlade avtal
- Fakturakontering och hantering i ekonomisystem
- Chefsstöd till rektorer
- Intern och extern service och kommunikationKvalifikationer
Du har gymnasieexamen, gärna med inriktning mot administration, ekonomi eller service, samt god datorvana och kunskaper i Office-paketet. Du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som är en initiativrik och driven administratör med ett genuint serviceintresse och ett strukturerat arbetssätt. Du trivs i en roll som kombinerar rutinuppgifter med mer kvalificerade handläggningsuppgifter och har förmåga att hantera flera parallella processer utan att tappa fokus på detaljerna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är strukturerad och noggrann, med förmåga att skapa ordning även i komplexa administrativa processer. Du är serviceinriktad och bemöter elever, kollegor och externa aktörer på ett professionellt och engagerat sätt. Du arbetar självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till utveckling och förbättring. Vidare är du flexibel och lösningsorienterad, och trivs i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter. Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt och pedagogiskt i kontakt med olika intressenter.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Inför en eventuell anställning behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt skollagen (2 kap. 31 §). Besök polisens webbplats för att beställa ett sådant utdrag.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Hanna Lindell, enhetschef 0660-88766 Jobbnummer
9802134