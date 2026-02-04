Administratör till vuxenutbildningen
2026-02-04
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Som administratör kommer du att arbeta bland annat med att förstärka vår administrativa organisation kring vuxenutbildningen och kommunens Lärcentrum.
Som person är du flexibel och tycker om att arbeta i en föränderlig organisation som erbjuder en stor bredd av arbetsuppgifter. Du är stabil och självgående och du har en vana med att arbeta strukturerat och kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Du har lätt att samarbeta med andra och du har lätt att ta kontakt med människor, företag, myndigheter och andra aktörer.
Du gillar högt tempo och nya utmaningar samt har ett sinne för ordning och struktur. Du är noggrann, prestigelös och lösningsorienterad.
Du ska ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har mycket goda IT-kunskaper är kommunikativ och kan på ett tydligt och korrekt sätt uttrycka dig i både tal och skrift.
Vi vill att du har avslutad gymnasieutbildning och även gärna eftergymnasial utbildning, gärna inom yrkesområdet beteendevetenskap, personal/ekonomi eller annan adekvat utbildning.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som administratör och meriterande är erfarenhet av att arbeta i system såsom Personec och erfarenhet från skoladministrativt system är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ARBETSPLATS
Älvstrandens Bildningscentrum
Vuxenutbildningen har för närvarande runt cirka 280 elever. Vi har gymnasieämnen, yrkesutbildningar samt SFI som alla är förlagda till Forsskolan.
Hagfors Lärcentrum är beläget på Älvstrandens Bildningscentrum. Dit kan studenter som läser mot högre studier komma för att studera enskilt eller tillsammans, delta i föreläsningar, seminarium, grupparbeten eller dylikt digitalt. Studenter kan ansöka om att få göra sina tentor på Hagfors Lärcentrum.
Den här tjänsten finns hos vuxenutbildningen och är placerad på Älvstrandens Bildningscentrum samt på Forsskolan.
Tjänsten omfattar totalt 50%. Visstidsanställning t.o.m. 261231. Tjänsten kan komma att förlängas.
LÖN
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Fackliga företrädare når du genom Hagfors kommuns växel, 0563-185 00.
ÖVRIGT
Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsen belastningsregister för att arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller barnomsorg. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i http://www.hagforsstrategin.se.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors kommun
(org.nr 212000-1884) Kontakt
Louise Haglund 0563-18535 Jobbnummer
9723607