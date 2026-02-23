Administratör till VO Kristianstad
2026-02-23
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Kristianstad är en del av Kriminalvårdens region Syd och omfattar för närvarande anstalten Kristianstad, belägen ca 10 km söder om Kristianstad. I dagsläget har den anstalten ca 145 intagna och 120 anställda. Vi står under en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Inom några år beräknas den nya anstalten Vä ha plats för ca 600 intagna och ha 500 anställda. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare mfl.)Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs bland annat av registrering i flera klientadministrativa system och expediering av handlingar såsom intagnas löner, beslut, domar m m. Du ansvarar för arkiv, diarium, posthanteringar, beställningar, viss ekonomiadministration och inköpssamordning. I arbetsuppgifterna ingår även i övrigt förekommande administrativa uppgifter.
Det förutsätts att du har god kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls. Klientnära arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självständig, lugn, stabil och serviceinriktad. Du är initiativrik, öppen för snabba förändringar och utvecklingsorienterad. Handläggning är en stor del av rättsprocessen och därför krävs det att du är noggrann och strukturerad. Du har ett gott omdöme, är kvalitetsmedveten och kan göra rätt prioriteringar samt är van att tidvis arbeta i ett högt tempo. Arbetet som administratör är en servicefunktion och du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga anställda i anstalten, samt även andra aktörer såväl inom som utanför myndigheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Lägst gymnasiekompetens i form av slutbetyg/gymnasieexamen, gärna med kontorsadministrativ eller ekonomisk inriktning eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning.
* En god administrativ förmåga med hög grad av struktur och noggrannhet i ditt arbete.
* Goda IT-kunskaper.
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
* B-körkort.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av kansli/administrativt arbete inom Kriminalvården.
* Erfarenhet från myndighet inom rättsväsendet.
* Kunskap om Kriminalvårdens administrativa system UBW, KVR och Platina.
* Erfarenhet av diarieföring.
* Kunskap om bokföring.
* Erfarenhet av arbete i administrativa datasystem.
* Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/juridik.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
