Administratör till Verdis kommande uppdrag
2025-12-18
Är du en strukturerad och kommunikativ administratör som trivs med varierade uppgifter, systemarbete och daglig kontakt med både kunder och kollegor? Vill du arbeta nära driften och bidra till att säkerställa en effektiv och kvalitativ avfallshantering? Då kan den här rollen vara nästa steg för dig.
Verdis är en ledande aktör inom avfallsbranschen och vi ansvarar för att leverera högkvalitativa tjänster till våra uppdragsgivare. Vi är stolta över vårt engagemang för att upprätthålla miljövänliga lösningar och att främja en hållbar framtid genom att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt.
Verdis växer och har från april 2026 ansvaret för avfallsinsamlingen i Bromma, med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) som uppdragsgivare och samarbetspartner. Till detta uppdrag söker vi nu en noggrann och driven administratör, som kommer att vara en central administrativ resurs för avdelningen. Här får du kombinera problemlösning, systemarbete och kundkontakt i en vardag där ingen dag är den andra lik. Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som administratör hos oss är du knytpunkten mellan kund, drift och våra digitala system. Du hanterar daglig kommunikation med uppdragsgivaren och våra kunder, arbetar med avvikelser och reklamationer samt följer upp händelser i våra digitala system. Du stöttar även driftorganisationen i olika administrativa frågor och säkerställer att information och dokumentation hanteras korrekt.
Tjänsten utgår från vår depå i Järfälla, och du arbetar i nära samarbete med produktionschef, arbetsledare, fordonssamordnare samt lokal kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare.
Övriga arbetsuppgifter:
- Kontakt med uppdragsgivare och kunder via telefon, mail och ärendehanteringssystem.
- Hantera och följa upp avvikelser och reklamationer.
- Följa dagliga händelser i verksamhetssystem och planera ut information till fordonsdatorer.
- Uppdatera abonnemangsuppgifter, nyckelregister och annan kundrelaterad information.
- Löpande administration i Verdis och uppdragsgivarens digitala system.
- Ge övergripande administrativt stöd i driftrelaterade frågor.
Vi söker dig som:
- Har ett par års erfarenhet från arbete inom en liknande administrativ roll.
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- God dator- och systemvana samt mycket god administrativ förmåga.
- Goda kunskaper i Excel.
För att lyckas och trivas i den här rollen ser vi att du:
- Är strukturerad, noggrann och analytisk, med förmåga att lösa problem på ett metodiskt och effektivt sätt.
- Är kommunikativ och trygg i dialog med såväl kollegor som externa parter.
- Är självgående och van att planera och prioritera ditt arbete, samtidigt som du är en samarbetsinriktad lagspelare.
- Är engagerad, ansvarstagande och uthållig i ditt arbetssätt.
- Har ett gediget tekniskt intresse och drivs av att utveckla rutiner, system och arbetssätt.
Har du erfarenhet av uppföljning av dataflöden, t.ex. digital tömningsregistrering eller motsvarande, samt felsökning av systemkommunikation, är detta meriterande. Även tidigare erfarenhet av arbete i enlighet med 5S och daglig styrning är mycket meriterande för denna roll.Övrig information
Stationeringsort: Insamlingsuppdraget utgår ifrån vår nya depå i Veddesta, Järfälla
Tillträde: Mars 2026
Är du en ambitiös och skicklig administratör som delar vår passion för att göra skillnad? Ansök idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
eller rekryterande chef Steven Yang på 08-408 081 53.
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
