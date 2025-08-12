Administratör till Verahill Kalmar
2025-08-12
Verahill är en av Sveriges ledande specialistbyråer inom familjerätt. Vi företräder klienter från Malmö i söder till Boden i norr i allt från vårdnadsprocesser till bodelningar och arvsrätt, men vi ser också bortom paragraferna. Hos oss kombineras juridisk spets med ett djupt samhällsengagemang. Vi arbetar aktivt mot ekonomiskt våld, för ökad jämställdhet och för att alltid sätta barnets bästa i centrum. Vi hjälper våra kunder genom livets alla händelser och stöttar dem i allt från sorg och kris till planering inför framtiden. Genom vår expertis och storlek får vi möjlighet att medverka i statliga utredningar och påverka lagstiftningen i praktiken, något vi är mycket stolta över!
Vad söker vi? Vi söker en engagerad kollega med erfarenhet av administrativa uppgifter till vårt kontor i Kalmar. Du har en god språklig förmåga, arbetar strukturerat och målinriktat, och är trygg med att ta ansvar. Du möter människor med empati men också med integritet. Som administratör hos oss är du navet i verksamheten - den som ser till att allt flyter på och att våra kunder får bästa möjliga service. Rollen kräver att du tar initiativ, ser vad som behöver göras och agera. Du kommer att få ta ett brett ansvar för den dagliga driften av kontoret och jobba tillsammans med våra jurister och boutredare. Vi vet att ett starkt team inte bygger sig självt, därför lägger vi stor vikt vid både din vilja att lära och din vilja att bidra.
Tjänsten utgår från kontoret i Kalmar, men resor till vårt kontor i Oskarshamn kommer att förekomma, varför körkort och tillgång till bil är ett krav.
Tjänsten är en heltidstjänst med provanställning i 6 månader.
Ansökan Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret, bifoga CV och personligt brev. Vi intervjuar löpande - så hör av dig redan idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta mig,
Lisa Nilsson Biträdande regionchef lisa.nilsson@verahill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verahill AB
(org.nr 559019-7595), http://www.verahill.se Arbetsplats
Verahill Kontakt
Lisa Nilsson lisa.nilsson@verahill.se 0480-36 47 06 Jobbnummer
9455699