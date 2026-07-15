Administratör till vårt kontor i Göteborg.
Fyrbodals Taxitransporter AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-15
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Fyrbodals Taxitransporter AB söker en engagerad och serviceinriktad administratör till vårt kontor i Göteborg.
I rollen kommer du att arbeta med varierande administrativa uppgifter där en viktig del av arbetet är att hantera och besvara kundreklamationer på ett professionellt och lösningsorienterat sätt.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Administrativa arbetsuppgifter
Hantering och besvarande av kundreklamationer
Kontakt med förare för att utreda och följa upp kundreklamationer
Kundkontakt via telefon och e-post
Övriga kontors- och administrationsuppgifter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete
Har god datorvana och lätt för att arbeta i olika system
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Har ett professionellt bemötande och god servicekänsla
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
En tjänst på 50 %, med möjlighet att övergå till 100 %
Ett omväxlande arbete i ett växande företag
Trevliga kollegor och en arbetsplats med korta beslutsvägar
Placering på vårt kontor i Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Skicka CV och ett personligt brev där du berättar varför du är rätt person för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Enbart mejl
E-post: ansokan@taxiingo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fyrbodals Taxitransporter AB
(org.nr 556977-9282)
August Barksgata 11 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003191