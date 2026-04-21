Administratör till vård och omsorg
2026-04-21
Som medarbetare i Bjurholms kommun spelar du en viktig roll där du varje dag är med och formar vår gemensamma framtid.
I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Inför framtiden behöver vi fler duktiga och engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter. Vi står inför många spännande utmaningar och söker dig som kan ta initiativ, brinner för ditt uppdrag och gärna delar med dig av din kunskap.
Tillsammans bidrar vi till en välfärd för Bjurholms cirka 2 400 invånare. I våra verksamheter arbetar omkring 350 personer inom olika yrken och samverkan sker med kommuner inom Umeåregionen. I Bjurholm finns ett gott näringslivsklimat och en god lokal service. Med närhet till vacker natur och aktiviteter inom fritid och kultur är Bjurholm en plats där det är lätt att trivas.
Tycker du om att vara spindeln i nätet och trivs med varierade arbetsuppgifter? Har du hög teknisk kompetens och lätt för att sätta dig in i nya system? Då kan detta uppdrag vara rätt för dig.
Vi söker nu en administratör inom vård och omsorg till äldreomsorgen i Bjurholm. Området omfattar hemtjänsten samt kommunens särskilda boende i centrala Bjurholm.
Uppdraget är en administrativ stöd- och samordningsfunktion där du arbetar nära verksamheten och enhetscheferna. Rollen innebär inte personalansvar eller myndighetsutövning, utan fokus ligger på planering, administration och verkställighet enligt fattade beslut.
Uppdraget sträcker sig över en bred verksamhet och omfattar flera administrativa arbetsuppgifter kopplade till äldreomsorgens drift och planering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Hantera planerad frånvaro och korttidsfrånvaro inom verksamheterna, Vara administrativ representant för arbetsgivaren i bemannings- och planeringsfrågor, Verkställa biståndsbeslut inom ordinärt boende, Registrera och administrera frånvaro för brukare i planeringssystem. Ge administrativt stöd till enhetschefer, exempelvis genom registrering, sammanställning och uppföljning av underlag. Arbeta i och hantera verksamhetens system, såsom Visma Personec P, Abax, Carefox, Office, Combine, TimeCare Pool och planeringssystem.
Uppdraget kräver att du trivs med struktur och rutiner, samtidigt som du är flexibel och har god förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar i verksamheten.
Andra arbetsuppgifter kan förekomma inom ramen för uppdraget, förutsatt att de har tydlig koppling till rollens ansvar inom bemanning, planering och administrativ samordning.
Eftergymnasial utbildning inom administration, personaladministration, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig verksamhet eller vård och omsorg.
Vana av att arbeta i IT-baserade system och god digital kompetens.
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller annan vård- och omsorgsverksamhet.
Erfarenhet av bemanningsplanering och korttidsfrånvaro.
Kunskap om eller erfarenhet av system som används inom kommunal vård och omsorg, exempelvis Visma Personec P, TimeCare Pool/Planering, Combine, Carefox och Abax
Erfarenhet av verkställighet av biståndsbeslut enligt SoL Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i uppdraget ser vi att du är:
Strukturerad och noggrann, med god planeringsförmåga. Flexibel och anpassningsbar i en verksamhet där förutsättningarna kan förändras snabbt. Självständig i ditt arbete, men med ett tydligt fokus på samarbete och lösningar. Ansvarstagande och serviceinriktad, med god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.Anställningsvillkor
Denna tjänst är en tillsvidareanställning och kan inledas med 6 månaders provanställning med möjlighet till start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Bjurholms kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjurholms kommun
(org.nr 212000-2833), http://www.bjurholm.se
Storgatan 9 (visa karta
)
916 81 BJURHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialnämnden, Äldreomsorgen administration
Monica Jonsson monica.jonsson@bjurholm.se 0932-14152
9866687