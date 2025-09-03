Administratör till Varberg
2025-09-03
Vi söker en administratör som vill arbeta praktiskt med inskanning av ritningar och dokument för digitala arkivsystem. Låter detta intressant så skicka in din ansökan! Om uppdraget Tjänsten är ett konsultuppdrag via Bemannia som startar 1 oktober 2025 och pågår cirka en månad. Uppdraget är på heltid 100% och du arbetar 7:30 -16:30 måndag till fredag på plats i kundens lokaler i VarbergPubliceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga arbetet kommer vara inskanning av ritningar till digitalt format för att sedan dokumentera och säkerställa korrekt filplacering i kundens digitala arkivsystem Sharepoint. Du arbetar även med kvalitetsäkring av scannade dokument (kontrollera läsbarhet, komplett innehåll, etc.) samt hantera enklare registrering i system. Kvalifikationer
Gymnasieutbildning (gärna med administrativ eller teknisk inriktning)
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande datorkunskaper
Vana att arbeta med Sharepoint
Meriterande
Erfarenhet av dokumentinscanning eller arkivarbete
Erfarenhet av att arbeta i ett digitalt arbetsflöde (t.ex. SharePoint, digitala arkivsystem)
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-09-10.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på +46 72 169 30 00
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
