Administratör till Valltorps vårdboende
2026-06-01
Drivs du av möjligheten att få arbeta verksamhetsnära och att i din breda roll som administratör få möjlighet att använda alla dina färdigheter? Då är du välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Valltorp är ett vårdboende beläget i den vackra Öresundsparken på Slottshöjden, mitt i centrala Helsingborg. Boendet har 59 lägenheter, 16 av dessa med inriktning för kognitiv sjukdom och resterande för somatik.
Verksamheten är Stjärnmärkt, vilket innebär att vi genomgått en utbildning arrangerad av Svenskt Demenscentrum. Vi är också särskilt stolta över att vara 2024 års vinnare av Helsingborgs stads interna kvalitetsutmärkelse i kategorin "Årets arbetsplats". Utmärkelsen är till för att uppmärksamma och premiera arbetsplatser som visar på en bra arbetsmiljö, samspel, medarbetarskap och samarbete som utvecklar verksamheten och skapar värde för de vi är till för.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Som administratör hos oss ingår arbetsuppgifter som rör ekonomi, inköp samt hyresgäst- och personalrelaterade frågor. Du ansvarar för schemaläggning och andra administrativa uppgifter som uppstår i det dagliga arbetet. Du fungerar också ofta som första kontakt för hyresgäster, anhöriga, personal, elever/praktikanter och besökare.
Arbetet innebär att du arbetar i flera olika digitala system och hanterar parallella arbetsuppgifter, vilket ställer krav på din förmåga att skapa struktur och leverera på utsatt datum. Vidare är du ett stöd för enhetscheferna genom att exempelvis vara behjälplig med att presentera olika underlag, statistik eller annan information för att möjliggöra uppföljning och beslut.
Du har dagligen kontakt med kollegor, HR-administratörer och andra stödfunktioner i förvaltningen och du ingår i ett nätverk av administratörer där ni tillsammans utvecklar gemensamma arbetssätt.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en administrativ utbildning och för att lyckas i rollen krävs det att du har arbetslivserfarenhet av administration och schemaplanering.
Kommunikation är en betydande del av arbetet och det är därför viktigt att du har förmågan att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. Det är också viktigt att du är van vid att arbeta i olika digitala system och program.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och är bekant med några av våra stödsystem som exempelvis Affärssystem UBW, Medvind, Procapita, Winlas och Personec P.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Då du på många sätt är verksamhetens ansikte utåt är det viktigt att du är positiv, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande. Du arbetar strukturerat och självständigt, har god förmåga att prioritera och tar egna initiativ. Arbetet är varierande och ställer därför krav på flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Din ansökan kan betraktas som ett arbetsprov för redan där kommer vi att se dina färdigheter inom administration. Genom att presentera dig själv i text på ett tydligt, strukturerat och proffsigt sätt har du möjlighet att gå vidare i processen eftersom du visat att du har flera av de färdigheter som är viktiga i tjänsten.
Tillträdesdatum: 2026-09-01
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Dalida Koco Dalida.Koco@helsingborg.se +46708132773 Jobbnummer
9939309