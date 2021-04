Administratör till utvecklingsavdelningen (sommarjobb) - ASM Foods AB - Datajobb i Mjölby

ASM Foods AB / Datajobb / Mjölby2021-04-12Är du strukturerad, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta med andra?Gillar du högt tempo och att hantera många olika uppgifter och flera kontaktytor i ditt dagliga arbete?Har du erfarenhet av administrativa uppgifter?Då kan det vara dig vi söker!Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande sommarjobb där du får möjlighet till att utveckla din kompetens och kunskap samt få möjlighet att se och lära dig flera olika delar inom utveckling och innovation.Som utvecklingsadministratör kommer du främst att fungera som administrativt stöd och handläggning av ärenden på utvecklingsavdelningen. Du ingår i vårt R&D team tillsammans med våra produktuvecklare och utvecklingsadministratörer.Vi på Barry Callebaut är mitt uppe i vår resa mot en helt ny typ av kakao- och chokladindustri. I egenskap av världsledande tillverkare av högkvalitativa choklad- och kakaoprodukter har vi stora möjligheter att utforma framtiden för hela vår industri. Vi är ett B2B-företag (business-to-business), vilket innebär att vi arbetar mot företag och vi servar hela livsmedelssektorn med allt från kakaobönor till de allra finaste av chokladprodukter. Vi tror på att göra gott och att återinvestera i de samhällen där vi driver vår verksamhet. Vårt engagemang i hållbarhet är långsiktigt och vårt mål är att skapa en hållbar framtid för och med kakao- och chokladprodukter. Vårt huvudkontor ligger i Zürich och vi har drygt 12.000 anställda som arbetar med stort engagemang i mer än 40 länder över hela världen. Vi är mycket stolta över vilka vi är och vad vi gör. Och naturligtvis håller vi ständig utkik efter duktiga medarbetare som kan ha en positiv inverkan både på vår industri och världen i stort!ASM Foods i Mjölby är en del av Barry Callebaut koncernen. Vi fokuserar på att utveckla och producera kundanpassade varor för bageri-, konfektyr, mejeri- och glass industrin.ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDENAdministration av recept-, etikett-, råvaru- och produktdeklarationer samt relevant dokumentationshantering i samband med utvecklingsprojektRegistrering av nya artiklar och underhåll av artikelregistretArkivering av utvecklingsprojektÖvrigt arbete i samband med utveckling och produktvårdFORMELLA KRAVLägst gymnasieutbildningFlytande svenska, samt bekväm med att prata och skriva på engelska.Datorvana, erfarenhet av OfficepaketetMeriterande med kunskap i något affärssystem, gärna Axapta och/eller SAPMeriterande med arbetslivserfarenhet inom administrationPERSONLIG KOMPETENSResultatdriven och ansvarstagandeFörmågan att kunna hantera stressiga situationer och ha förmågan att ha många saker på gång och ändå kunna hitta en bra struktur i arbetetGod kommunikations- och koordineringsförmågaBidrar till att skapa god stämning i teametEn ambassadör för Barry Callebauts värderingar: Kundfokus, passion, entreprenörskap, laganda och integritetÖVRIG INFORMATIONPlaceringsort: MjölbyVecka 23 - 30Urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast, dock senast den 29 april. Rekryteringen kan stängas innan sista ansökningdatum.För att säkerställa att dina personuppgifter sparas på ett korrekt och säkert sätt ber vi dig ansöka via vårt rekryteringssystem. Vi hanterar inte ansökningar via e-post eller motsvarande.Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sara Röken email: sara_roken@barry-callebaut.com .Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR Annika Kliman Krajina, email: annika_kliman_krajina@barry-callebaut.com #jobbjustnu2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-02Asm Foods ABKyrkogatan 2659530 MJÖLBY5686551