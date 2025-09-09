Administratör till utbildningsverksamheterna
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.Publiceringsdatum2025-09-09Beskrivning
Har du ett genuint intresse för skolan och förskolans verksamhet och utveckling? Vill du ha ett varierande och omväxlande arbete? Nu söker vi en administratör på 100% till kommunens skolverksamheter.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Dina arbetsuppgifter
I skoladministratörens arbete ingår sedvanliga administrativa uppgifter inom Utbildning. Detta innebär bland annat elev-, personal- och löneadministration, beställningar och inköp samt diarieföring och arkivering. Du arbetar i olika system såsom Procapita, Skola 24, Infomentor, Tempus mfl. Du har en central och viktig roll i verksamheten med varierande arbetsuppgifter som ställer krav på din förmåga att ta egna initiativ och att lösa problem.
Som administratör för utbildningsverksamheterna ingår du i Ledningsgrupp Utbildning som leds av skolchef där även rektorer finns med. Ledningsgruppen träffas regelbundet och handhar frågor av övergripande karaktär med skolutveckling i fokus. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial grundutbildning och minst några års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete, meriterande om du har erfarenhet av skola som verksamhet.
Du ska ha mycket god förmåga att arbeta med verksamhetsstödjande IT-system inom löne-, personal-, faktura- och elevhantering samt kunna formulera dig enkelt, klart och korrekt i skrift och tal.
Du är en god organisatör och är noggrann i ditt arbete. Du är drivande och identifierar utvecklingsområden och tar initiativ till insatser för förändringar och förbättringar samt vågar utmana till utveckling och enkelhet utifrån uppkomna behov och krav.
I ditt arbete utgår du från helheten, har god planeringsförmåga och optimerar din vardag för att ha god framförhållning och klarar av att hantera många uppgifter samtidigt.
Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och strävar efter att vara tillgänglig och ge respons inom rimlig tid, ansvar för att tillhandahålla relevant dokumentation samt att hålla denna uppdaterad. Du tar ett ansvar för gemensamma arbetsuppgifter och utmaningar och har högt ställda mål på ditt eget arbete.
Viktiga egenskaper är förmåga att kunna skapa goda relationer. Då arbetet innebär många olika kontakter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Enligt lag (2010:800) ska den som anställs inom förskola eller skola, visa utdrag ur polisregistret. Tillträde enligt överenskommelse.
I Dorotea kan man kombinera sitt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman. Ersättning
Lön efter avtal Så ansöker du
