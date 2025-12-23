Administratör till Upphandlingsmyndigheten
2025-12-23
Vill du arbeta på en myndighet med uppdraget att verka för sunda offentliga affärer och en hållbar framtid tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.
Vi söker nu dig som vill vara ett stöd till myndighetens chefer och arbeta i vår Kundmötesfunktion. Rollen som administratör är placerad på avdelningen för Verksamhetsstöd där ekonomi, HR, inköp, juridik, arkiv och registratur, ingår och som tillsammans utgör stödjande funktioner åt övriga myndigheten.
Om tjänsten
Som administratör hos oss har du en central roll i att ge stöd till myndighetens chefer och kollegor inom olika administrativa områden. Vi ser gärna att du är med och förbättrar och effektiviserar våra administrativa rutiner.
Myndigheten är en mycket efterfrågad aktör i externa kundmötessammanhang och du kommer att arbeta tillsammans med vår kundmötesansvarige i att hantera inkomna förfrågningar gällandedeltagande i exempelvis mässor, konferenser mm. Du arbetar brett och varierat, dels som administrativt stöd till chefer och kollegor, dels med att ge service till våra kunder.
Det handlar till exempel om att:
• Boka och administrera resor, möten och konferenser.
• Hantera e-postutskick och viss internkommunikation.
• Ta emot samtal och vara myndighetens kundservicefunktion.
• Skriva minnesanteckningar och sammanställa underlag från möten.
• Utföra beställningar och inköp i e-handelssystemet Visma Proceedo.
• Administrera och följa upp enklare uppgifter inom HR och ekonomi.
I arbetet med att ge service till myndighetens kunder kommer du att vara en del av Kundmötesfunktionen och bidra till att stärka relationerna med våra målgrupper och samarbetspartners. Det omfattar bland annat att:
• Ta emot, registrera och föra statistik över inkommande förfrågningar om myndighetens deltagande i externa sammanhang.
• Samordna myndighetens deltagande och hantera den praktiska administrationen (resor, material, monterplats, presentationer, bokningar mm.) samt vid behov även delta på mässor och andra typer av evenemang.
• Planera och bidra med kommunikationsinsatser tillsammans med vår Kommunikationsavdelning.
Kvalifikationer
Krav:
• Gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning inom administration eller liknande område.
• Minst två års erfarenhet av administrativt arbete.
• Erfarenhet av arbete som chefsstöd och/eller assistent.
• God datorvana och erfarenhet av Office 365.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av diarieföring.
• Erfarenhet av att arbeta med kundmöten, evenemang, konferenser eller liknande.
• Erfarenhet av administrativt arbete inom staten.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, har god ordningskänsla samt ett serviceinriktat och lösningsorienterat förhållningssätt. Du trivs i en stödjande roll där du skapar ordning och bidrar till ett bra arbetsflöde.
Du har lätt för att samarbeta, men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och ha en positiv inställning till förändring och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten arbetar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda den offentliga köpkraften för att bidra till samhällets hållbara omställning och en säker försörjning.
Vi är en modern myndighet som samlar en bredd av kompetenser. I dag är vi cirka 70 medarbetare. Hos oss är det viktigt med samverkan och samarbete i genomförandet av våra uppdrag, både internt och externt.
Vi har en flexibel arbetsplats med tillgång till ljusa och nyrenoverade lokaler i Solna, nära allmänna kommunikationer. Läs mer om vårt uppdrag och om oss som arbetsgivare på vår webbplats.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Anställningen är på heltid med förtroendearbetstid. Fysisk placering är på vårt kontor i Solna. Det finns möjlighet att i viss utsträckning arbeta på distans utifrån samråd med chef. Tillträde sker efter överenskommelse.
Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
Ansökan
Tycker du att tjänsten låter intressant?
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev samt besvara urvalsfrågorna via vårt rekryteringsverktyg. Sista ansökningsdag är 12 januari 2026.
För mer information är du välkommen att kontakta:
Ahmad Mari, tf. avdelningschef Verksamhetsstöd, 08-586 217 08
Henrik Grönberg, Saco-S, 08-586 317 16
Anna Larka, ST, 08-586 217 38 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upphandlingsmyndigheten
(org.nr 202100-6610) Jobbnummer
