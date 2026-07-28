Administratör till uppdrag i Malmö
TNG Group AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-28
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, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Administrativ konsult sökes omgående till uppdrag i Malmö för en strukturerad och serviceinriktad roll.
Vill du ta dig an ett omväxlande uppdrag som administratör i Malmö där din struktur, servicekänsla och kommunikativa förmåga gör verklig skillnad? Nu söker vi en administrativ konsult för ett uppdrag på 75 procent med start omgående. Här får du en varierad roll med ansvar för schemahantering, mötesadministration, e-post, telefoni och bokningar. Du blir ett viktigt stöd i den dagliga verksamheten och bidrar till att möten, planering och administrativa flöden fungerar smidigt.
Ditt anställningserbjudande
Som administratör får du ett omväxlande konsultuppdrag i en verksamhet där noggrannhet, omtanke och tillgänglighet är viktiga värden. Du arbetar nära verksamheten och får möjlighet att bidra med både struktur och service i vardagen. Uppdraget passar dig som uppskattar tydliga administrativa uppgifter, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du får ta ansvar från start. Här får du möjlighet att bidra med din administrativa kompetens, din vana av dokumenthantering och dina kunskaper i Microsoft 365 i en roll där struktur och service är avgörande för verksamhetens dagliga arbete.Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
I rollen som administratör fungerar du som ett viktigt administrativt stöd i den dagliga verksamheten. Du hanterar både återkommande rutiner och löpande uppgifter med fokus på struktur, service och god kommunikation.
Schemahantering
Föra mötesanteckningar och administrera möten
Bevaka och hantera e-post
Telefoni och kontakt med interna och externa parter
Boka möten, lokaler och andra resurser
Ge administrativt stöd vid möten, aktiviteter och planering
Arbeta med dokumenthantering
Utföra övriga löpande administrativa arbetsuppgifter
Värt att veta
Detta är ett konsultuppdrag på 75 procent med start omgående. Uppdraget beräknas pågå i 3 till 4 månader. Arbetstiden är cirka kl. 09.00 till 15.00. Rollen är placerad i Malmö och du arbetar i nära kontakt med verksamheten.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete och som trivs i en roll där du får skapa ordning, ge service och ta ansvar för flera parallella uppgifter. Du har god vana av Microsoft 365 och arbetar tryggt med digitala verktyg, dokumenthantering och kommunikation via e post och telefon. För att lyckas i uppdraget behöver du vara självgående, strukturerad och noggrann, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och möta människor på ett professionellt sätt. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av diarieföring är meriterande.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Stortorget 11 (visa karta
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211 22 MALMÖ Arbetsplats
TNG Kontakt
Regionchef Malmö
Anna Nydahl anna.nydahl@tng.se 0709809757 Jobbnummer
10013961