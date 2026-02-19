Administratör till uppdrag i centrala Stockholm!
Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.
Är du intresserad av att jobba i en administrativ roll? Då är det här jobbet för dig!
I tjänsten ingår bland annat att boka möten, koordinera resor, fakturahantering, hantera avtal samt bistå verksamheten med löpande administrativa uppgifter. Utöver detta kommer du även att ges ansvar för att koordinera och planera två större konferenser, vilket innebär ett betydande uppdrag med möjlighet att påverka helheten. Uppdraget startar omgående och löper i sex månader med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är 08.00-17.00 och arbetet sker främst på plats i centrala Stockholm, med viss möjlighet till distansarbete.Profil
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, självständig och ha lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och system. Arbetet kräver att du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt och att du arbetar på ett sätt som skapar ordning och tydlighet. Du kommer att arbeta i en föränderlig och spännande miljö där det ständigt uppstår nya möjligheter.
Krav för tjänsten
• Erfarenhet från myndighet
• tidigare erfarenhet av liknande roll
• pratar och skriver obehindrat på svenska
• Goda kunskaper i Office-paketet
Meriterande om du har kunskap i Agresso för fakturering och i Heroma. Det här är en tjänst för dig som söker ett administrativt arbete med tydligt ansvar och varierat innehåll.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
