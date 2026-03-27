Administratör till Truckverkstaden Boliden
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan / Inköpar- och marknadsjobb / Gällivare Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gällivare
2026-03-27
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boliden Mineral AB, Aitikgruvan i Gällivare
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
I rollen som administratör är du navet i Truckverkstadens administrativa arbete. Du hanterar fakturor, arbetar i våra underhållssystem, bereder och följer upp inköpsordrar samt tar fram KPI:er. Du stöttar gruppchefer och driftchef administrativt samt har tät dialog med interna stödfunktioner och externa leverantörer.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Hantera fakturor.
Arbeta i våra underhållssystem med att skapa och administrera ordrar.
Begära offerter från leverantörer.
Förbereda, skapa och följa upp inköpsärenden och investeringsunderlag.
Ta fram KPI:er och sammanställa rapporter.
Stöd till chefer i bland annat riskanalyser, dokumentation och uppföljning.
Driva och bidra till förbättringsarbeten inom processer och arbetssätt.
Ditt bidrag
Vi ser fram emot att jobba med dig som bygger goda relationer och samarbetar bra med andra i tvärfunktionella team. Som person är du strukturerad, noggrann tar gärna initiativ för att lösa problem och skapa ordning-även när tempot är högt och flera ärenden pågår parallell.
Krav
Gymnasieutbildning med inriktning ekonomi eller motsvarande eftergymnasial utbildning.
God datorvana, särskilt i Office programmen.
Erfarenhet av fakturahantering och arbete i underhållssystem.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande med erfarenhet av underhållssystemet Maximo och budgetarbete.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Thomas Nilsson Ylitalo, +4670-6012694, Thomas.NilssonYlitalo@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner Amanda Johansson, Amanda.2.Johansson@boliden.com
Facklig information får du av
Ledarna: ledarna.aitik@boliden.com
Unionen: unionen.aitik@boliden.com
SACO: saco.aitik@boliden.com
Sista dag att ansöka är Söndag 12 april.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), https://www.boliden.com/sv/karriar/
Sakajärvi 1 (visa karta
)
982 82 GÄLLIVARE Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan Jobbnummer
9822625