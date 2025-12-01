Administratör till Treasury/Back Office
2025-12-01
Vill du arbeta administrativt i en utvecklande roll där du får kombinera noggrannhet och struktur med varierande arbetsuppgifter inom finans? Trivs du på ett företag där samarbete och prestigelöshet speglar kulturen? Då ska du fortsätta läsa nedan.Publiceringsdatum2025-12-01Om tjänsten
Nu söker vi på SJR en administratör till vår kund som är stor inom finansbranschen. Uppdraget går ut på att bli en del av vår kunds sammansvetsade team som arbetar med Treasury/Back Office med värdepapper. Uppdraget är start omgående till Sept 2026 och därefter finns stor chans till anställning hos kunden. Kunden sitter centralt i Stockholm och erbjuder hybridarbete.
Ansvarsområden
Som administratör inom Treasury/B O ansvarar du, tillsammans med dina kollegor för hantering av värdepapper i form av;
• Settlement
• Avstämningar
• Priskontroll
• Likviditetsprognoser
• Fondvärdering
• Bokning av transaktioner
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi och har arbetat med administration inom Treasury/BO från bank/finans i minst något år. Vidare har du erfarenhet från att ha arbetat i olika finanssystem. Om du har erfarenhet från alternativa investeringar och värdpappersinstrument är det en stark merit. Du har en god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos kunden bör du ha en administrativ förmåga där du arbetar noggrant, strukturerat och effektivt. Vidare har du en hög stressnivå och är ansvarstagande. Du är ansvarstagande och lösningsorienterad. Hos kunden är det ett prestigelöst och samarbetsvilligteam som är positiva och sprider härlig energi omkring sig.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-12-14.
Varmt välkommen med din ansökan!
