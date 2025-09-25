Administratör till tillväxtavdelningen
2025-09-25
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.
Tillväxtavdelningen driver utvecklingen av kommunen ur ett strategiskt helhetsperspektiv.
Med fokus på områden som näringslivsutveckling, platsmarknadsföring, kompetensförsörjning, mark- och exploatering samt stads- och landsbygdsutveckling spelar avdelningen en nyckelroll i att förverkliga kommunens vision om framtidens attraktiva samhälle.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad administratör till vår avdelning. Du kommer ha en viktig roll med dubbelt fokus: dels som stöd till tillväxtchef, dels som administrativt stöd till avdelningens enhetschefer.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
- Stöd i ekonomiadministration och arbete i ekonomisystem
- Diarieföring och ärendehantering i digitala system
- Registratorsuppgifter i ärendehanteringssystem
- Framtagande av skriftliga underlag till beslut
- Resebeställningar och mötesbokningar
- Koordinering och planering inom olika verksamhetsområden
- BidragsansökningarKvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har minst ett års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig sektor
- Har god förmåga att arbeta självständigt, men också i nära samverkan med andra
- Är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer
- Vana av att ta fram beslutsunderlag är meriterande
- Har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
- Är lösningsfokuserad och har ett proaktivt arbetssätt
- Behärskar svenska flytande
- Har god datorvana
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller med offentliga ärendehanteringssystem, till exempel LEX.
Giltigt körkort, behörighet B är meriterande.
Urval och intervjuer kommer ske löpande. Bifoga CV och personligt brev med din ansökanhttp://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Anders Jäger, tillväxtchef 0660-88682 Jobbnummer
9525517