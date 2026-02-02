Administratör till tidsbegränsat uppdrag
2026-02-02
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oscar Systemic Attribute Value AB i Olofström
Vi söker nu en strukturerad och kommunikativ administratör till ett tidsbegränsat uppdrag mellan maj och augusti 2026. Tjänsten är på heltid och kan innebära arbete vissa helger.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Som administratör har du en central roll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att planera, samordna och följa upp arbetet, samtidigt som du fungerar som en viktig länk mellan arbetsteamet och våra uppdragsgivare.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för schemaläggning av personal
Arbeta med rapportering och uppföljning
Ge arbetsledning och stöd till arbetsteamet
Vara kontaktperson mellan arbetsteamet och uppdragsgivare
Hantera löpande administrativa uppgifter kopplade till verksamheten
Vi söker dig som:
Är strukturerad, lösningsorienterad och noggrann
Har god kommunikativ förmåga och trivs i en samordnande roll
Är stresstålig och kan hantera flera parallella arbetsuppgifter
Har god datorvana och lätt för administrativa system
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning: maj-augusti 2026
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dag, med möjlighet till arbete vissa helger
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: osav.aktiebolag@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oscar Systemic Attribute Value AB
(org.nr 559273-7257) Arbetsplats
Lilla Rösjö Gård Jobbnummer
9718794