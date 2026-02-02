Administratör till tidsbegränsat uppdrag

Oscar Systemic Attribute Value AB / Organisationsutvecklarjobb / Olofström
2026-02-02


Vi söker nu en strukturerad och kommunikativ administratör till ett tidsbegränsat uppdrag mellan maj och augusti 2026. Tjänsten är på heltid och kan innebära arbete vissa helger.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Om tjänsten
Som administratör har du en central roll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att planera, samordna och följa upp arbetet, samtidigt som du fungerar som en viktig länk mellan arbetsteamet och våra uppdragsgivare.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för schemaläggning av personal

Arbeta med rapportering och uppföljning

Ge arbetsledning och stöd till arbetsteamet

Vara kontaktperson mellan arbetsteamet och uppdragsgivare

Hantera löpande administrativa uppgifter kopplade till verksamheten

Vi söker dig som:
Är strukturerad, lösningsorienterad och noggrann

Har god kommunikativ förmåga och trivs i en samordnande roll

Är stresstålig och kan hantera flera parallella arbetsuppgifter

Har god datorvana och lätt för administrativa system

Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning: maj-augusti 2026

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Dag, med möjlighet till arbete vissa helger

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: osav.aktiebolag@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oscar Systemic Attribute Value AB (org.nr 559273-7257)

Arbetsplats
Lilla Rösjö Gård

Jobbnummer
9718794

