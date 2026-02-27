Administratör till Studieförbundet Bilda, Svealand - vikariat
Vill du bidra till folkbildning som gör skillnad i kyrka, samhälle och kultur?
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad Administratör, till ett vikariat, till Bilda Svealand. Hos oss får du en varierad roll med stort ansvar och många kontaktytor.
Tjänsten är placerad i Örebro.
Om tjänsten
Du arbetar med verksamhetsrapportering, ekonomihantering (arvoden, löpande bokföring och budgetuppföljning) samt projektadministration. Du stöttar Verksamhetsutvecklare i uppföljning och rapportering och ger stöd till studieförbundets ledare och deltagare. Rollen innebär både självständigt arbete och nära samarbete i administratörsteamet, där du bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt inom Bildas folkbildningsverksamhet.
Vår kravprofil - vi söker dig som:
har minst gymnasial utbildning
har erfarenhet av administrativt arbete och viss projektadministration
är serviceinriktad, noggrann och flexibel
är strukturerad, tar initiativ och ansvar
har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa kontakter
trivs i förändring och vill arbeta med förbättringar
har god digital- och systemvana samt goda kunskaper i Office och Teams
kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har:
eftergymnasial utbildning inom administration
några års arbetslivserfarenhet
erfarenhet från idéburen organisation/studieförbund
tidigare erfarenhet av löne- och avtalshantering, ekonomiprogrammen Hypergene och VismaDCE
tidigare erfarenhet av administrativt arbete hos ett studieförbund och därmed erfarenhet av vårt studieförbundsgemensamma system Gustav.
Anställningsform: Vikariat (tidsbegränsad anställning) 1 år inledningsvis, eventuell kan förlängning vara aktuellt Omfattning på tjänsten: 100% (omfattningen går att diskutera vid behov) Önskat tillträde: 2026-04-15 eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-03-15. Intervjuer planeras ske under veckorna 15-18.
Upplysningar om tjänsten lämnas av: Enhetschef, Johan Stering, tfn: 070-614 19 79 eller 070-527 29 09 Epost: johan.stering@bilda.nu
Facklig företrädare, ordförande i Unionenklubben, Fredrik Wallstedt, tfn: 08-727 17 32
Registrera din ansökan via knappen "Skicka ansökan"
" som du hittar längre ned.
OBS! Vi har gjort våra val beträffande rekryteringsstöd och val av mediekanaler för annonsering i rekryteringsprocessen och vill inte bli kontaktade av säljare via telefon eller mejl. Tack!
Om Bilda
Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges åtta studieförbund, som med kristen livsåskådning som grund bedriver folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.
Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Vi är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem. Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening - oavsett vem man är eller var man bor. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi verksamheten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. Läs gärna mer på Bilda.nu. Så ansöker du
