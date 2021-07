Administratör till Stockholm - Performiq AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Performiq AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2021-07-07Tjänstebeskrivning & erbjudandeVill du arbeta där idrotten står i fokus? Är du intresserad av ett mångsidigt arbete med många kontaktytor? Då kan du vara den vi söker för tjänsten som administratör!PerformIQ söker för kunds räkning en administratör. Tjänsten innebär att ansvara för flertalet arbetsuppgifter inom företaget, bland annat orderhantering, fakturering, kundservice samt marknadsföring. Du kommer arbeta väldigt brett tillsammans med kompetenta kollegor där ni tillsammans strävar efter att uppnå bästa möjliga resultat och service för företaget i fråga. Företaget, med säte på Östermalm i fina lokaler är ett tyskägt bolag där kommunikationen gentemot dem är på engelska. Detta gör att du i din roll förutom svenska även måste känna dig trygg med att kommunicera både muntligen och skriftligen på engelska när det behövs.I rollen som administratör kommer du till exempel att:Registrera orders i SAPKundservice via telefon och mailReturhantering och faktureringTa hand om sociala medierKoordination av marknadsföringEtt flertal olika kontorssysslorPersonprofilTjänsten passar dig som är strukturerad, ansvarsfull, servicemedveten och noggrann. Du trivs med att arbeta självständigt och innehar stor ansvarskänsla. Detta då du kommer få arbeta med varierande arbetsuppgifter, ibland med flera åtaganden samtidigt, där du själv ansvarar för att uppgifterna blir gjorda. Det är även av stor vikt att du som ansöker har lätt att samarbeta i team då du kommer arbeta nära kollegor och stötta dem i det dagliga arbetet.Vi söker dig som vill arbeta på en arbetsplats som brinner för idrott. Du har sedan tidigare stora kunskaper inom Office-paketet då bland annat Word, Excel och Powerpoint används ofta. Vidare ser vi att du som ansöker är strukturerad och ansvarsfull.För att lyckas i rollen som administratör krävs vidare:Prioriteringsförmåga och servicekänslaBehärskar svenska och engelska flytande i tal och skriftNoggrannhetSjälvständighetDet är meriterande om du har tidigare dokumenterad erfarenhet av SAP eller annat liknande system då moment i arbetat är tekniska och kräver god systemvana. Vidare är det även meriterande om du som ansöker besitter kunskaper inom tyska. Vi ser att du som ansöker inte är rädd för att rycka in där det behövs. Du är initiativtagande och strukturerad i ditt arbetssätt samt har en god prioriteringsförmåga när akuta problem behöver lösas omgående.Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som administratör. Vidare söker vi dig som ställer dig bakom PerformIQs värdegrund och värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk samt kulturell mångfald.2021-07-07Start: SeptemberOmfattning: HeltidPlats: ÖstermalmSkicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Filip Lundström på filip.lundstrom@performiq.se . Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Om PerformIQPerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra kandidater utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-31Performiq AB5852051