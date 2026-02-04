Administratör till statlig myndighet i Stockholm
Novare Bemanning AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novare Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Nynäshamn
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en samhällsviktig myndighet? Har du minst tre års erfarenhet av administration? Då har vi en möjlighet till dig! Nu söker vi en administratör till en myndighet i Stockholm
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare Bemanning är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Just nu söker vi en administratör till en statlig myndighet i Stockholm.
Som administratör på myndigheten kommer du bland annat att vara behjälplig vid aktiviteter för att administrera flertalet projekt. Arbetet innebär mycket hantering av dokument, platinering/arkivering/registratur samt att medverka på uppföljnings och redovisningsmöten för att notera och föra protokoll.
Till denna roll söker vi dig som är strukturerad och noggrann. Du trivs i ett varierat arbete och kan arbeta flexibelt. Vidare ser vi att du är en lagspelare som värdesätter ett gott samarbete.
Tjänsten är säkerhetsklassad, och du kan komma att behöva genomgå registerkontroll och eventuell säkerhetsprövning.
Exempel på dina arbetsuppgifter
sköta administrativa rutiner
planera och samordna
arbeta utifrån fastlagda rutiner
vara ett operativt stöd för verksamheten
formulera brev, protokoll, dokumentation m.m.
hantera återkommande arbetsuppgifter (exempelvis kopiering, sortering och posthantering)
hantera många kontakter med anställda och allmänhet
göra enklare beräkningar, sammanställningar och diagram
göra kalenderbokningar, mötesbokningar
utföra reseplanering
fatta egna beslut utifrån redan kända handlingsalternativ
projektplanering och uppföljning av projekt
skriva protokoll och andra dokument efter anvisningar om sakinnehåll.
Krav för tjänsten
gymnasium eller likvärdig utbildning
mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
mycket goda kunskaper i MS Project eller likvärdig
minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
kunna lämna två referenser på ett liknande uppdrag.
erfarenhet från liknande roll inom offentlig sektor
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med planerad start omgående efter godkänd säkerhetskontroll och pågår i 9-12 månader med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm, viss möjlighet till distansarbete finns. Resor i tjänsten kan förekomma.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-02-15. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782), https://novare.se/bemanning Arbetsplats
Novare Bemanning Jobbnummer
9723605