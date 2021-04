Administratör till statlig myndighet i Jönköping - Poolia Sverige AB - Administratörsjobb i Jönköping

Poolia Sverige AB / Administratörsjobb / Jönköping2021-04-15Har du erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter och känner dig redo för en spännande utmaning på en statlig myndighet? Då har vi rollen för dig! Till kund i Jönköping söker vi nu en trevlig och driven administratör för ett uppdrag med önskad start under början av maj och som initialt sträcker sig till sista oktober med chans till förlägning för rätt person. Urval och intervjuer sker löpande, välkommen in med din ansökan redan idag!2021-04-15I rollen som administratör kommer du erbjudas en varierande vardag med utvecklande arbetsuppgifter. Du kommer primärt att registrera och utreda uppgifter om anläggningar som kunder anmält till myndigheten. Vidare kommer du även vara en naturlig del i samordningen och planeringsarbetet samtidigt som du är ett operativt stöd för verksamehten. Det kommer vara du som utför enklare beräkningar, sammanställningar och diagram samt göra kalenderbokning och utföra reseplanering. Rollen har många kontaktytor och du kommer således att assistera och ge service till både chefer och medarbetare.Vem är du?För att passa i rollen ser vi att du har minst en gymnasieexamen samt minst ett års arbetslivserfarenhet av liknade arbete. Då dator och telefon blir dina främsta arbetsredskap krävs det att du har god dator- och systemvana främst från MS Office. Som person ser vi att du är serviceinriktad och trivs med att supportera dina kollegor och kunder i olika ärenden. Vidare ser vi att du har en förmåga att behålla ett helikopterperspektiv där du ser allt som behöver göras och snabbt kan skifta mellan arbetsuppgifter. Du talar och skriver obehindrat på svenska.Om verksamhetenTill oss vänder sig många av Sveriges attraktivaste arbetsgivare när de vill rekrytera eller hyra in personal. Med ett brett spann av tjänster, från kontorschefer och kontorsassistenter till chefssekreterare och orderadministratörer, kan vi ge dig stimulerande och utvecklande uppgifter i en miljö som passar dig och dina önskemål.Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät.Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-20Poolia Sverige AB5695453