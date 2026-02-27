Administratör till Statistiska centralbyrån i Örebro
2026-02-27
SCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör SCB i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. SCB har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare. SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Det innebär att SCB ska utveckla, framställa och sprida statistiken. Dessutom ska SCB samordna systemet för den officiella statistiken i Sverige. SCB bedriver också långsiktiga samarbetsprojekt med statistikbyråer i utvecklingsländer, som finansieras av Sida. SCB finns i både Örebro (huvudkontor) och Solna och har cirka 1200 medarbetare. Arbetsgivare: Novare Bemanning.
Är du administratör och trivs i roller där du får ta ansvar ? Har du även god datorvana och kunskaper i Excel? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter två administratörer till en Statistiska centralbyrån i Örebro.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter två administratörer till Statistiska centralbyrån i Örebro.
I rollen som administratör kommer du främst att arbeta med administration kopplat till dataförsörjning. Detta innebär bland annat att samla in, bearbeta och tillhandahålla data, vilket kan innefatta granskning, kodning av svarsdata eller annat administrativt arbete för insamling som ex. tryckbeställningar, missiv, utskick, uppgiftslämnarsidor mm.
Du kommer även att delta i arbete gällande i planering, utveckling av processer och utvärdering av projekt, implementering av arbetsprocesser mm.
Till denna roll söker vi dig som är driven och kommunikativ. Du har lätt för att samarbeta med andra och har en förmåga att bygga relationer. Du kan strukturera ditt arbete och arbetar flexibelt.
Tjänsten är säkerhetsklassad, och du kan komma att behöva genomgå registerkontroll och eventuell säkerhetsprövning.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter:
Ingå i insamlingsteam och utföra administrativa arbetsuppgifter såsom utskick av missiv och påminnelser
Kontakt med uppgiftslämnare via telefon och per mail (kan handa om både påminnelser och att svara på frågor från uppgiftslämnare)
Delta i relevanta möten ämnesansvariga för insamlingen
Delta i veckomöten med insamlingsteam och planerar veckan tillsammans
Köra enklare script utifrån givna instruktioner
Göra enklare granskningar och rättningar av inkomna uppgifter
Samla in uppgifter via hemsidor och registrera dem i relevant system.
Krav för tjänsten
gymnasium eller likvärdig utbildning
minst tre (3) års arbetslivserfarenhet inom administration
goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
erfarenhet av att samarbeta i team
erfarenhet att möta företag, offentlig sektor och/eller organisationer i rådgivande situationer.
Meriterande krav för tjänsten
erfarenhet av att leda team.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start omgående efter godkänd säkerhetsprövning (förhoppningsvis april) och pågår tom 2026-12-31, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är på plats hos myndigheten i Örebro.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-02-27. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
