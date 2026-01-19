Administratör till socialförvaltningens stab
2026-01-19
I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Som anställd inom socialförvaltningen har du möjlighet att göra skillnad. Här har du goda möjligheter att utvecklas i din roll och närhet och stöd av kollegor och chefer.
Vill du vara navet i socialförvaltningens stab?
Administratör - vikariat till årsskiftet (med möjlighet till förlängning)
Vi söker en engagerad administratör till socialförvaltningens stab, underställd socialchefen.
Rollen är central i ett stort förändringsarbete och innebär varierande uppgifter - allt från konferensbokningar och mötesadministration till systemadministration i Procapita och LifeCare. Du behöver vara flexibel, prestigelös och lösningsfokuserad, och kunna stötta kollegor vid hög arbetsbelastning.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som administratör ingår du i ett team som säkerställer att verksamheten fungerar smidigt. Du kommer bland annat att:
- Ge administrativt stöd till chefer och medarbetare
- Ansvara för systemadministration och systemförvaltning (Procapita/LifeCare)
- Hantera ärenden och dokumentation
- Administrera möten, konferenser och interna aktiviteter
- Sköta ekonomiadministration, fakturor och avgiftsdebitering
- Stötta upp kollegor vid hög arbetsbelastning och där behov uppstår
Arbetsuppgifterna kan förändras över tid och du får möjlighet att bidra där din kompetens gör störst nytta.Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
- Utbildning inom administration, till exempel gymnasieutbildning, YH eller annan utbildning inom administration
- Erfarenhet av administrativt arbete
- God datorvana och erfarenhet av att arbeta i flera system parallellt
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av offentlig verksamhet
- Erfarenhet av systemadministration eller systemförvaltning
- Erfarenhet av ekonomiadministration
- Erfarenhet av Procapita och/eller LifeCare
Personliga egenskaper/kompetenser:
- Strukturerad och noggrann
- Flexibel och prestigelös
- Lösningsfokuserad och serviceinriktad
- Samarbetsförmåga och förmåga att stötta andra
- Självständig Anställningsvillkor
Du har din arbetsplats i vårt kommunhus. Hos oss har du nära till fina promenadstråk, till kollektivtrafiken och gratis parkering. Viss möjlighet till distansarbete finns. Du erbjuds frisvårdsbidrag, friskvårdstimme och vi har en god arbetsmiljö.
Tjänsten är ett vikariat till och med 2026-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid (eller enligt överenskommelse).
Tillträde: Snarast möjligt enligt överenskommelse.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och kommer enbart granska CV i samband med första urvalet. Bifoga därför inget personlig brev/annat dokument.
Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Vaxholm
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare Vaxholm. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun.
En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter.
Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som jobbar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt - SER. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
