Administratör till social- och omsorgsförvaltningen

Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Vill du arbeta i en administrativ roll där du bidrar till en viktig samhällsfunktion och gör skillnad för människor varje dag? Social- och omsorgsförvaltningen söker nu en engagerad och serviceinriktad administratör till vårt team inom ekonomi och administration. Enheten består idag av 14 medarbetare - administratörer, ekonomiassistenter, ekonomer och avgiftshandläggare - som tillsammans ansvarar för att ge kvalificerat administrativt stöd till medarbetare, chefer och medborgare. Vi erbjuder en arbetsplats präglad av samarbete, utveckling och meningsfullhet. Hos oss är det viktigt att vi inte bara gör ett bra jobb - vi ska också trivas och ha roligt tillsammans!Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som administratör inom social- och omsorgsförvaltningen har du en central roll i verksamheten och bidrar till att skapa struktur, service och god samverkan. I tjänsten ingår att vara en del av bemanningen i receptionen inom individ- och familjeomsorgen, där du tar emot, vägleder och ger service till besökare. Hantering av orosanmälningar ingår i tjänsten, vilket ställer krav på noggrannhet, sekretess och ett professionellt bemötande.
Tillsammans med kollega ansvarar du även för registrering, arkivering och dokumenthantering inom förvaltningen samt hantering av myndighetsbrevlådan. I rollen utgör du även ett viktigt administrativt stöd till förvaltningschef. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat hantering av inkommande samtal och e-post samt administrativ samordning av ärenden. Du fungerar som sekreterare vid olika typer av möten, exempelvis samverkansmöten, och ansvarar för att koordinera samt förbereda underlag och material inför möten.
Därutöver utför du övriga administrativa uppgifter utifrån verksamhetens behov i nära samverkan med arbetsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasial utbildning med administrativ inriktning och erfarenhet av administrativt arbete. Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis administration och ekonomi. Eftersom du kommer ha stor kontaktyta är det viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Du har goda IT-kunskaper och är van att arbeta i Office-paketet, samt har förmåga att snabbt lära dig nya system.
För att trivas i den här rollen söker vi dig som har en stark administrativ förmåga och är van vid att hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt. Vidare är du flexibel och serviceinriktad, med ett genuint intresse för att ge stöd till verksamheten. Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Du arbetar på ett noggrant och strukturerat sätt och säkerställer att uppgifterna utförs på ett tillförlitligt sätt. För att lyckas i rollen ser vi också att du är ansvarstagande och självgående i ditt arbete.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av arbetspsykologiska tester. Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
