Administratör till sektorn för samhällsbyggnad
2025-12-16
Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.
Sektorn för samhällsbyggnad söker en administratör med hög digital mognad och ett öga för både detaljer och helheten. Om du gillar att skapa struktur och ordnings och reda, trivs med att vara spindeln i nätet samt vill bidra till en effektiv verksamhet - då kan det vara dig vi söker!
På enheten för sektorsstöd inom sektorn för samhällsbyggnad blir du en viktig del i sektorns arbete genom att ge stöd till våra avdelningar som arbetar för stadsmiljö- och trafiknämnden, byggnads- och tillståndsnämnden samt kommunstyrelsen. Vi arbetar med alla typer av administration och service, fakturering och informationshantering. Vi ansvarar också för stadens fordon och kartlägger verksamheternas processer samt arbetar med internkontroll, uppföljning av mål och uppdrag och genomför utredningar. Här är vi stolta över att kunna bidra till Sundbybergs utveckling - och skapa tydlighet och ordning i organisationen.
Som administratör kommer du arbeta med administrativt stöd till stadsbyggnadsavdelningen och stadsmiljöavdelningen. Du kommer att vara en central stödfunktion som både vägleder medarbetare genom interna processer och policys, samt ger praktiskt stöd i det dagliga arbetet. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
• Dokumenthantering och diarieföring i stadens ärendehanteringssystem Public 360
• Administration kopplat till detaljplaneprocessen
• Arkivera handlingar, bland annat i detaljplanearkivet
• Utlämning av handlingar
• Andra administrativa arbetsuppgifter utifrån behov exempelvis framtagande av rutiner och olika former av sammanställningar
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning, gärna med eftergymnasial utbildning inom samhällsplanering, stadsbyggnadskoordination eller allmänna handlingar. Du har erfarenhet av administration och dokumenthantering inom kommunal verksamhet, inklusive diarieföring och arkivering, samt goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av diarieföring i ärendehanteringssystem, till exempel Public 360. Vi vill att du har en erfarenhet från arbete inom planprocessen, exploateringsprocessen, stadsbyggnadsfrågor eller teknisk förvaltning samt erfarenhet från administrativa uppgifter inom offentlig sektor. Det är meriterande om du har kunskaper inom plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, miljöbalken, lagen om offentlig upphandling eller offentlighet- och sekretesslagen. Du ska behärska det svenska språket flytande i tal och skrift.
Som person är du trygg i en administrativ roll och som skapar struktur även när tempot varierar. Du är noggrann, serviceinriktad och kommunikativ, och arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra. Du tar ansvar för dina uppgifter, är flexibel när behoven förändras och har lätt för att hitta lösningar och hålla ordning även i komplexa sammanhang. Du delar gärna med dig av kunskaper och erfarenheter och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Ansök senast den 6 januari.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.
Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
Jessica Creutzer Sternö
enhetschef, enheten för sektorsstöd
