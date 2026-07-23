Administratör till Securitas Vidsel
Securitas AB / Administratörsjobb / Älvsbyn Visa alla administratörsjobb i Älvsbyn
2026-07-23
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas AB i Älvsbyn
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du arbeta i en stödjande roll, med administrativa uppgifter och bidra till samhällsnytta samtidigt? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi letar just nu efter en servicemedveten administratör till en av våra stationära kunder.
Rollen som administratör innebär ett tätt samarbete med kund, andra entreprenörer och Securitas personal på plats.
Du kommer till exempel att:
Hantera signalskydd och kryptonycklar
Administrera, programmera samt ansvara över behörighetskort
Genomföra kortare säkerhetsutbildningar med intern personal
Supportera personal i frågor som berör ditt område, på plats men även via telefon och e-post
Tjänsten passar dig som drivs av att jobba självständigt i en dynamisk miljö. Hos oss arbetar vi med att få människor att känna sig trygga – i denna roll erbjuds du möjligheten att vara en del av att skapa denna trygghet såväl internt som externt.
Vi är trygghet. Vi är Securitas
Kravspecifikation
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med godkända betyg i svenska, samt har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Då viss bilkörning kan förekomma i arbete, krävs B-körkort.
Du har en god datavana, teknisk förmåga, och erfarenhet av att arbeta i Office-programmen. Erfarenhet av administrativa uppgifter samt en utbildningsbakgrund inom administration, signalskydd eller liknande är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet inom säkerhetsrelaterat arbete som arbetsgivaren bedömer relevant.
Störst vikt kommer vi att lägga vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Som person är du ärlig, hjälpsam och vaksam. Du är van att strukturera och att driva dina arbetsuppgifter framåt. Vidare har du förmågan att skapa goda relationer såväl internt som externt samt en god kommunikativ förmåga. Ett gott bemötande faller naturligt för dig. Vi ser också att du är en företagsam person som levererar resultat och är lösningsorienterad.
Säkerhetsprövning
Observera att tjänsten är placerad i säkerhetsklass och innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt gällande regelverk kommer det genomföras säkerhetssamtal, bakgrundskontroll och registerkontroll. Bedömningen syftar till att utreda laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter enligt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning om dig, din livssituation samt ekonomiska förhållanden vid prövning av din lämplighet.
I förekommande fall kan motsvarande kontroll göras av den som du sammanbor med, eller har en liknande relation med.
För att bli aktuell för tjänsten krävs därför (som lägst) att;
Du/ni inte förekommer i Polismyndighetens olika register, ex misstankeregister, belastningsregister, osv.
Du/ni har ordnad ekonomi; inte har betalningsanmärkningar, oreglerade skulder, förekommer hos inkassoföretag eller Kronofogden
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum passerat, så om du är intresserad av tjänsten – skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert – ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Jonas Nilsson: Jonas.nilsson@securitas.se
.
Tjänsten är deltidsanställning, 50%, med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tjänstens arbetstider är dagtid, måndag-fredag förmiddagar, arbetet sker på arbetsplatsen
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 31 augusti 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Jobbnummer
10009957