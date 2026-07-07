Administratör till reception och pass i Trollhättan
Polismyndigheten Trollhättan / Receptionistjobb / Trollhättan Visa alla receptionistjobb i Trollhättan
2026-07-07
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten Trollhättan i Trollhättan
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
PO Fyrbodal
Polisområde Fyrbodal är ett av fem polisområden i polisregion Väst. Polisområde Fyrbodal sträcker sig över 17 kommuner och är indelat i tre lokalpolisområden: västra Fyrbodal, östra Fyrbodal och södra Fyrbodal. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och en kanslisektion.
LPO östra Fyrbodal
Lokalpolisområde Östra Fyrbodal ingår i polisområde Fyrbodal. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Nu söker vi en administratör till passverksamheten och reception med placering i Trollhättan.
Tjänsteresor och arbete inom polisområdets övriga orter kan förekomma vid verksamhetsbehov. Vid anställning kommer du att genomföra en nationell obligatorisk utbildning på ca två veckor där kravet är att du blir godkänd och certifierad för att kunna arbeta som administratör. Utbildningen kommer att ske när det finns tid och plats. Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att ditt huvudsakliga ansvarsområde och arbetsuppgift blir att arbeta som passhandläggare. Du kan också få arbeta med övriga arbetsuppgifter som är förekommande i en polisreception såsom ta emot och hjälpa besökare i receptionen, besvara telefonsamtal och mail, hantering av hittegods och anmälningsmottagning.
Arbetet som passhandläggare sker i direkt kontakt med besökare som uppsöker polisen för att ansöka om pass eller nationellt ID-kort, samt för att hämta ut resehandlingar. Som passhandläggare är du representant för myndigheten och handlägger i enlighet med gällande lagar och förordningar som t.ex. Passlagen, Passförordningen, Förordningen om nationellt ID-kort samt Förvaltningslagen.
Du blir myndighetens ansikte utåt och kan vara besökarens första och enda kontakt med polisen. Du kommer möta människor som har råkat ut för svåra händelser. Våra besökare ska känna sig trygga och väl omhändertagna i kontakten med oss. Du ska kunna informera, vägleda och ge råd på ett enkelt och begripligt sätt. Varje besökare ska bemötas objektivt och professionellt utifrån sitt ärende. Du ska vara allmänheten behjälplig oavsett frågor.
Vänligen besök länken för fullständiga krav och meriter samt ansökningsförfarande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Klintvägen 2 (visa karta
)
461 50 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Polismyndigheten Trollhättan Jobbnummer
9995022