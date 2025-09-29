Administratör till Rättsmedicinalverket i Göteborg
2025-09-29
På Rättsmedicinalverket har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar med svar i rättskedjan och att skapa ett rättssäkert samhälle.
Rättsmedicinalverket har fått två nya uppdrag - att utföra riskbedömningar på uppdrag av Kriminalvården gällande fråga om villkorlig frigivning samt att utföra särskilda riskutredningar gällande säkerhetsstraff på uppdrag av domstol. Ikraftträdande för uppdragen är 1 januari 2026 respektive 1 mars 2026. Verksamhetens organisation och struktur formas under närmsta år tillsammans med uppdragsgivare och medarbetare. För att möta en ökad ärendemängd och nya arbetsuppgifter rekryterar vi nu ett antal nya medarbetare.
Nu söker vi en administratör till Rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg.
Ditt uppdrag
Som administratör kommer du vara del av en grupp med åtta administratörer som leds av en gruppchef och du kommer att arbeta i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Arbetet ställer krav på snabba och effektiva leveranser samt flexibilitet och hantering av flera olika uppdrag samtidigt. I arbetet ingår varierande administrativa uppgifter inom ramen för verksamheten som statlig myndighet, som bland annat ärendehandläggning, transkribering, registratur och administration. Arbetet bedrivs periodvis i högt tempo.
Administratören har en viktig roll i utredningsprocessen med förberedande kontakter via telefon och e-post med domstol, upprättande av ärenden, rekvirering och registrering av handlingar, utskrift av diktat och korrekturläsning. Utöver det innefattar arbetet arkivering och gallring av handlingar.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad administratör eller har annan likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten. Du har relevant yrkeserfarenhet av administrativt arbete, till exempel ärendehandläggning inom offentlig förvaltning.
Eftersom korrekturläsning och transkribering är en del av arbetet är det viktigt att ha goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt. Detta är också avgörande eftersom administratörerna ofta representerar verksamheten utåt och ansvarar för kommunikation och service gentemot andra myndigheter och instanser. Du ska vara bekväm med att arbeta i digitala miljöer. Du har lätt för att sätta dig in i nya system och tekniska lösningar, och du ser digitala verktyg som ett naturligt stöd i ditt arbete.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom rättsväsendet eller offentlig sektor.
Personliga egenskaper och förmågor
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra och är effektiv och ansvarstagande. Du ska ha god förmåga att planera och organisera ditt arbete samt är öppen för förändringar och nya arbetssätt.
Som administratör behöver du vara kvalitetsmedveten och serviceinriktad, ta egna initiativ och vara intresserad av att utveckla de administrativa arbetsuppgifterna. Du har god problemlösningsförmåga och kan på kort tid sätta dig in i komplexa arbetsuppgifter. Då arbetet stundtals kan vara krävande med snabbt växlande och varierande arbetsuppgifter, behöver du vara flexibel samt ha en hög administrativ kapacitet.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse och placering vid den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg.
Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid.
Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll genom att kontrollera belastningsregister inför anställning. RMV tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast 20 oktober 2025. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta gruppchef William Nory, tel. 010-483 46 54.
Fackliga företrädare för Saco, Seko och ST nås via växeln 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar sjuksköterskor, psykologer, rättspsykiater, socionomer, skötare, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättspsykiatri undersöker på uppdrag av domstol om en person som är misstänkt för brott begått detta under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vi gör också riskbedömningar när livstidsdömda ansöker om tidsbegränsat straff. Avdelning för rättspsykiatri består av två rättspsykiatriska undersökningsenheter placerade i Stockholm och Göteborg samt enheten för samordning placerad vid huvudkontoret i Stockholm.
Det här gör vi:
Rättspsykiatri - Rättsmedicinalverket (rmv.se)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i denna rekrytering. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), http://www.rmv.se Jobbnummer
9531920