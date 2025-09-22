Administratör till Ragn-Sells i Malmö
Administratörsjobb
Hos Ragn-Sells får du som administratör vara med och skapa ordning, stödja verksamheten och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid.
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö och vi söker just nu efter en strukturerad och serviceinriktad administratör till deras kontor i Malmö. Du blir en del av ett engagerat team med erfarna kollegor, där man stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som administratör kommer du ha en central roll i organisationen och bidra till att verksamheten flyter på effektivt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:
• Följa upp och kvittera utförda uppdrag enligt underlag.
• Administrera och hantera avvikelser i inkommande leveranser.
• Återrapportera till kund vid avvikelser enligt avtal.
• Hantera fakturering av avsättningar enligt underlag.
• Rapportera insamlade volymer i portal.
• Ansvara för registervård.
• Vara administrativt stöd till sektionschef, säljchef och regionchef i analys- och utvecklingsarbete.
• Ge säljstöd, bland annat genom vård av avtal och prislistor.
• Stötta säljteamet i säljprocessen samt bistå kundservice vid behov.Om tjänsten
Detta är en heltidstjänst som inledningsvis kommer pågå i 6 månader, det finns goda möjligheter till förlängning vid väl utfört arbete. Du kommer vara anställd av StudentConsulting men arbeta på plats hos Ragn-Sells, på deras kontor i Malmö. Tjänsten är förlagd till kontorstider, måndag till fredag. Start sker omgående eller enligt överenskommelse.
DETTA SÖKER VI
• Du har en fullständig gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi eller liknande område.
• Du har tidigare erfarenhet av administrativa och serviceinriktade arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet från avfalls- eller transportbranschen.
• Du har mycket god IT-vana och goda kunskaper i MS Office. Annan systemerfarenhet är meriterande.
• Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Som person ser vi att du:
• Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
• Har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
• Är kommunikativ, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta.
• Är flexibel, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för miljöfrågor.
Låter detta som en tjänst för dig? Passa på att sök redan idag! Vi hanterar alla ansökningar löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
