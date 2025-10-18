Administratör till Ragn-Sells i Karlstad!
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta företag inom återvinning och miljö! De söker nu deras nästa administratör med inriktning mot farligt avfall, vilket är en spännande och viktig del i verksamheten. Trivs du med att arbeta administrativt i en dynamisk arbetsmiljö? Sök tjänsten redan idag, vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Ragn-Sells är ett företag i framkant som vill bevisa att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Om detta är en vision du också brinner för kan detta komma att bli din perfekta arbetsplats. Ragn-Sells erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser.
I rollen som administratör kommer du bli en del av ett sammansvetsat team på Ragn-Sells Recycling AB i Karlstad. Du välkomnas in i ett stort företag med familjär stämning och hjälpsamma kollegor. Till en start kommer du erbjudas en utbildning för att lära dig grunderna i arbetet och vad företaget erbjuder sina kunder. Du kommer också gå bredvid andra mer erfarna kollegor, för att sedan successivt ta dig an egna arbetsuppgifter.
Anställningen är ett konsultuppdrag genom oss på Academic Work.
Du erbjuds
• Kompetensutvecklingsmöjligheter genom Ragn-Sells egen Akademi
• En trevlig arbetsplats där ena dagen sällan är den andra lik!
Vi antar att du är nyfiken på att lära känna Ragn-Sells bättre? Det gör du enkelt genom att titta på den här videon:
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
• Uppföljning samt kvittering av utförda uppdrag
• Bokning samt fakturering av avsättningar enligt underlag
• Vågadministration samt upprättande av transportdokument och tullhandlingar
• Dokumenthantering och registervård
• Transportplanering av vissa fordon
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Har erfarenhet av administrativa och serviceinriktade arbetsuppgifter
• Har tidigare erfarenhet från avfalls - eller transportbranschen
• Är van vid att arbeta i olika affärssystem och har goda IT-kunskaper på användarnivå
• Är obehindrad i svenska och engelska då de båda används i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Ragn-Sells här!
