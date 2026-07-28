Administratör till Projektteam i Stenungsund
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stenungsund Visa alla administratörsjobb i Stenungsund
2026-07-28
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Följ med vår kund, ett framstående företag inom industri- och teknikbranschen, på en spännande resa. Här får du chansen att arbeta nära ett engagerat projektteam och bidra till komplexa projekt som formar framtiden inom mekanisk teknik.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som administratör är du en viktig del av ett mindre projektteam på 5-8 personer, där du arbetar nära projektledaren och tekniska resurser. Din roll är central för att säkerställa smidiga processer och effektiv dokumenthantering inom industri- och teknikprojekt.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående som initialt sträcker sig fram till årsskiftet, med möjlighet till förlängning mars 2027.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat.
Du erbjuds
Hos vår kund erbjuds du en möjlighet att utvecklas i en dynamisk och teknikintensiv miljö.Dina arbetsuppgifter
Som administratör kommer du ta plats i ett projektteam och ansvara för effektiv dokumenthantering och administrativt stöd i en dynamisk industri- och teknikmiljö.
Administrera kvalitetsdokument och egenkontroller.
Säkerställa att relevant dokumentation är tillgänglig i rätt tid.
Arbeta proaktivt med dokumenthantering och administration.
Stötta projektteamet med administrativa frågor.
Vi söker dig som har
Tidigare administrativ erfarenhet
Har god digitalt vana och erfarenhet av att arbeta i system
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från industri- eller teknikbranschen
Teknisk utbildning på gymnasienivå
Intresse för teknik, industri eller mekanik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EGGSHM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10014266