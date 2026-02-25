Administratör till Produktion, Service & Logistik
2026-02-25
Vill du arbeta i en bred och ansvarsfull roll där du får kombinera administration, koordinering och förbättringsarbete? Vi söker nu en administratör till Produktion, Service & Logistik som vill vara en nyckelperson i sektionens dagliga arbete.
Din framtida utmaning
Som administratör hos oss har du en central och samordnande funktion. Du arbetar nära ledningsgruppen, gruppchefer och arbetsledare inom sektionen och är ett viktigt stöd i både operativa och strategiska frågor. Rollen innebär att du planerar, genomför och följer upp uppdrag från sektionsledningen samt säkerställer att administrativa processer fungerar effektivt och strukturerat.
En viktig del av arbetet är att leda och dokumentera 5S-ronder, sammanställa mätetal och rapportera avvikelser samt bidra till kontinuerlig uppföljning och förbättring. Du ansvarar även för ekonomisk administration och skriver inköpsanmodan för sektionen. Vidare samordnar du bilpoolen, administrerar tältförvaring av fordon och ansvarar för att bygga upp samt uppdatera sektionens intranätsida.
Rollen innebär också ett stort inslag av koordinering och kontakt med många olika funktioner. Du introducerar nyanställda, samordnar praoelever och fungerar som handledare för praktikanter inom administrativ utbildning. Dessutom planerar och koordinerar du större möten och sammankomster, inklusive lokalbokning och praktiska förberedelser. Du rapporterar till sektionschef Produktion, Service & Logistik.
Den du är
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du har god analytisk förmåga och trivs i en roll där du behöver hantera flera parallella arbetsuppgifter. Din kommunikativa förmåga är god och du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du har hög social kompetens och en god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du har akademisk utbildning och/eller erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Du har goda kunskaper i Microsoft Office och är van att arbeta i digitala system. Vi använder SAP, Visitor, DM och MOA men inget krav att du kan just dem.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du bidrar till struktur, kvalitet och effektivitet i en verksamhet med många kontaktytor och ett högt engagemang.
Vad du blir en del av
Här ges du möjlighet att arbeta i en dynamisk och kunskapsintensiv verksamhet där vi har ambitionen att vara bäst i världen på det vi gör. Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Vi är ett stort globalt företag inom försvarsindustrin med spännande projekt och goda karriärmöjligheter.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är högteknologiska stridsfordon (CV90), avancerade terrängfordon (BvS10, Beowulf), stöd och support till våra kunder. Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik i hjärtat av Höga Kusten. Pålitlig, Innovativ och Djärv är våra ledord.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2026-02-25Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Sektionschef Richard Harlin 0660-80125 eller rekryteringskonsult Cathrine Lind rekryteringskonsult på Axö consulting, 070-577 06 18
Sista ansökningsdagen är 20/3.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
