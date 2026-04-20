Administratör till Polisens servicekontor, Sundsvall
2026-04-20
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Lokalpolisområde Medelpad ingår i polisområde Västernorrland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Servicekontoret är Polismyndighetens ansikte utåt och ofta den första kontakten för allmänheten - en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att tjänstgöra som administratör i reception är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med effektivitet.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att:
• handlägga såväl ansökningar som utlämningar av pass och nationella ID-kort
• ta emot och registrera anmälningar från allmänheten
• hantera hittegods
• ta emot tillståndshandlingar och inlämnade vapen
• vid behov vara behjälplig med att utföra andra arbetsuppgifter i lokalpolisområdet kopplat till stöd/service
Tjänsten innebär att du kommer att genomgå en nationell RES-grundutbildning för pass-och ID hantering, förlagt till dagtid under fem utbildningsdagar samt fyra dagars handledning. En godkänd utbildning är en förutsättning för den fortsatta anställningen. Annan lokal utbildning kan också förekomma. Arbetstiden är framförallt förlagd under dagtid, däremot kan det förekomma kvällsarbete samt arbete på veckoslut. Vid behov kan tjänstgöring komma ske vid annan ort i länet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• godkänd gymnasieexamen
• minst två månader sammanhängande och relevant arbetslivserfarenhet inom receptionsarbete eller motsvarande såsom att ta emot besökare/gäster, sköta in och utpassering, besvara inkommande telefonsamtal och mejl. Erfarenheten ska vara max fem år tillbaka i tiden
• erfarenhet av arbete med digitala system och vana att använda datorn som arbetsverktyg
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• körkort B (manuell växel)
Det är meriterande om du även har:
• minst ett års erfarenhet av övriga administrativa arbetsuppgifter som arbetsgivaren anser relevanta för tjänsten
• erfarenhet av arbete inom polisen, annan myndighet eller offentliga förvaltningar som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• kunskap/färdighet gällande polisiära datasystem såsom RES, hittegods, RAR och Durtvå
• arbetat med passhandläggning inom Polisen
• ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska
• godkänd och giltig utbildning i RESDina personliga egenskaper
Som administratör på servicekontoret ställs det krav på engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Då arbetstempot växlar så tror vi att du är en person som trivs och drivs av detta samtidigt som det inte påverkar din noggrannhet eller kundbemötande. Vi tror vidare att du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga. Då arbetet är utåtriktat och med daglig kontakt med människor fäster vi stor vikt vid din kommunikativa förmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Arbetsort: Sundsvall
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2, arbetstiderna är till största del förlagda till dagtid men kvällspass förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Administratör reception
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida www.polisen.se
Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten - Sundsvall - Storg Kontakt
Facklig företrädare
SEKO polisen Nord, ST region Nord SACO-S region Nord, Polisförbundet region Nord 077-114 14 00 Jobbnummer
9865052