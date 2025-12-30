Administratör till polisens servicekontor (sommarjobb)

Robertsfors
Piteå
Norsjö
Vindeln
Piteå
Älvsbyn
Luleå
Umeå
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Tjänsterna avser ett sommarvikariat under perioden juni till augusti med start enligt överenskommelse. Det kan eventuellt finnas möjlighet till förlängning på timmar innan/efter perioden som sommarvikarie. Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Medarbetarna inom polismyndighetens servicekontor är ansiktet utåt och ofta den första kontakten för allmänheten - en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att tjänstgöra som administratör inom polisens servicekontor är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med effektivitet och ett trevligt bemötande.
Som administratör inom polisens servicekontor kommer du att ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Handlägga pass- och identitetskortsansökningar
Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara:
• Ta emot och registrera anmälningar från allmänheten
• Hantera hittegods
• Utlämning av beslag
• Ta emot tillståndshandlingar och inlämnade vapen
• Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma då inflödet av ärenden kan variera i hög grad.
En förutsättning för att du skall kunna påbörja arbetet som administratör vid servicekontoret är att du blir godkänd och certifierad på den obligatoriska interna utbildningen som inleder de första två veckorna. Utbildningen kommer att ske digitalt samt genom handledning.
Arbetstiden är framförallt förlagd under dagtid, däremot kan det vid behov förekomma kvällsarbete samt arbete på veckoslut.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift
• God datavana och lätt för att lära dig nya IT-system
Det är meriterande om du även har:
• Pågående eller avslutad högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant, såsom juristprogrammet, kriminologiprogrammet och statsvetarprogrammet
• Aktuell erfarenhet av att arbeta i en reception alternativt annan aktuell arbetslivserfarenhet inom service med många externa direktkontakter i form av personliga möten som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Aktuell erfarenhet av arbete inom Polismyndigheten eller annan statlig myndighet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av att hantera juridiska dokument
• Kunskap/färdighet gällande polisiära datasystem såsom RES, hittegods och Durtvå Dina personliga egenskaper
Som administratör i vårt servicekontor är du polisens ansikte utåt och förväntas arbeta utifrån engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Då arbetstempot växlar så tror vi att du är en person som trivs och drivs av detta, samtidigt som det inte påverkar din noggrannhet eller kundbemötande. Vi tror vidare att du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga. Då arbetet är utåtriktat och med daglig kontakt med människor fäster vi stor vikt vid din kommunikativa förmåga. Vi ser även att du är ansvarstagande och självgående som person.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Skellefteå
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid, framförallt dagtid
Tillträde: Tidsbegränsad anställning mellan juni till augusti eller enligt överenskommelse. Det kan eventuellt finnas möjlighet till förlängning på timmar.
Funktion: Administratör reception
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats. Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB594/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
Rekryterande chef
Elin Holmqvist elin.holmqvist@polisen.se 073-037 93 95 Jobbnummer
9665652