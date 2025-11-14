Administratör till offentlig verksamhet i Göteborg

Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-11-14


Publiceringsdatum
2025-11-14

Om tjänsten
Vi söker nu en Administratör till offentlig verksamhet i Göteborg! I tjänsten som administratör har man översyn av de cirka 180 objekt som omfattas av egendomsförsäkringen i rapporteringssystemet INSMAN. Säkerställ att objekt som är försäkrade har verksamhet och ska försäkras samt att alla objekt där verksamhet bedrivs är försäkrade till rätt belopp enligt schablon. Listan i INSMAN ska stämmas av gällande korrekta adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Administratör är ett konsultuppdrag på deltid, omfattningen av uppdraget kommer vara 80 timmar under november-december 2025.

Krav för tjänsten:
• gymnasium eller likvärdig utbildning
• minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt

För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.

Meriterande för tjänsten:
• God digital kompetens

För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-11-20.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
Ass. National Recruiter
Hannah Trollsås

Jobbnummer
9604494

