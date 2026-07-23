Administratör till norra Stockholm
Starfinder AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-07-23
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Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad administratör som vill spela en viktig roll i en tempofylld verksamhet. I rollen arbetar du nära både kollegor och kunder där du ansvarar för att planering, koordinering och administrativa processer fungerar smidigt i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Planera och koordinera resurser, transporter eller arbetsflöden
Hantera löpande administration och dokumentation
Ha kontakt med kunder, leverantörer och interna avdelningar
Följa upp och säkerställa att tidsplaner och rutiner hålls
Bidra till förbättring av arbetsprocesser
Vi söker dig som:
Är noggrann, organiserad och har god struktur
Har god kommunikationsförmåga och trivs i en koordinerande roll
Kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och prioritera rätt
Har god datorvana och erfarenhet av administrativa system
Vi erbjuder:
En varierad och ansvarsfull roll
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
Ett engagerat team och en trivsam arbetsmiljö
Ansökan och tillträde
Detta är konsultuppdrag med start till sommaren och med god chans till förlängning. Du får en trygg anställning hos Starfinder och en konsultchef som finns vid din sida längs vägen och stöttar dig till en framgångsrik karriär.
Frågor om tjänsten och processen besvaras av Amanda Svenberg, 076 009 77 46. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ansökan och CV tas endast emot via denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205), https://www.starfinder.se/
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Konsultchef
Amanda Svenberg amanda.svenberg@starfinder.se +46760097746 Jobbnummer
10010117