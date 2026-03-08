Administratör till Movant i Göteborg
Movant AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-03-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movant AB i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Lidköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en dynamisk utbildningsmiljö där du gör verklig skillnad för människors framtid? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad administratör till Movant i Göteborg för ett vikariat på heltid fram till 29 maj, med möjlighet till förlängning.
Om Movant
Movant är en del av AcadeMedia - Nordens största utbildningsföretag och har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. I Göteborg erbjuder vi utbildningar inom bland annat bygg, el, industri och VVS/fastighet. Vårt mål är tydligt: våra elever ska vara redo för arbetslivet när de avslutar sin utbildning.
Hos oss möts du av en engagerad arbetsplats där samarbete, utveckling och kvalitet står i centrum. Vi är ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra och tillsammans skapar en positiv studiemiljö för våra elever.
Om rollen
Som administratör är du en nyckelperson i verksamheten och ett viktigt stöd till både elever, lärare och skolledning. Rollen är varierad och innebär att du får arbeta med flera delar av skolans administrativa processer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Elevadministration och registrering av studieplaner
• Närvaro- och betygshantering
• Administration i elevsystem såsom Omniway och Edlevo
• Uppföljning, statistik och rapportering
• Hantering av CSN-relaterade frågor
• Beställningar och övrig kontorsadministration
• Administrativt stöd till skolledning och lärare
Det här söker vi
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll där struktur, noggrannhet och samarbete är viktigt. Du är lösningsorienterad, har god administrativ förmåga och gillar att arbeta i en miljö där tempot ibland är högt och arbetsuppgifterna varierar.
Vi tror att du:
• har utbildning inom administration eller motsvarande erfarenhet
• har goda IT-kunskaper och är van att arbeta i administrativa system
• är strukturerad, flexibel och ansvarstagande
• har ett gott bemötande och god kommunikativ förmåga
Det är meriterande om du har erfarenhet av skoladministration och system som Edlevo, Omniway, Alvis eller liknande elevadministrativa system.
Det här erbjuder vi
Hos Movant blir du en del av ett engagerat team där din insats verkligen gör skillnad. Du får möjlighet att arbeta i en organisation med korta beslutsvägar, utvecklingsmöjligheter och en positiv arbetsmiljö.
Övrig information
Tillträdesdag: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Anställningsform: Visstidsanställning, vikariat fram till och med 29 maj, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 16 mars 2026
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Hilda Curovac,0722178460
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
