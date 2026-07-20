Administratör till Mogården
Eksjö kommun, Sociala sektorn / Ekonomiassistentjobb / Eksjö Visa alla ekonomiassistentjobb i Eksjö
2026-07-20
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö kommun, Sociala sektorn i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Mogården är ett särskilt boende med 40 lägenheter fördelat på tre enheter. På Mogården arbetar 33 tillsvidareanställda medarbetare såsom undersköterskor och vårdbiträden. På Mogården är vi en grupp som arbetar nära varandra mellan avdelningarna, vi har ett starkt samarbete och anordnar ett stort utbud av aktiviteter tillsammans för våra brukare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar administrativa uppgifter och du är ett stöd för enhetschef och medarbetare på Mogården. Som administratör har du ett huvudansvar för personaladministration, såsom schemaläggning, frånvarohantering, bemanning och lönerapportering. Du kommer även att ansvara för beställning av varor samt fakturahantering. Som administratör hos oss kommer du även vara med i arbetet med semesterplanering och rekrytering, introducera nya medarbetare i personalsystem och bistå medarbetare med inloggningar till olika verksamhetssystem.
Arbetet innebär att du har mycket kontakt med medarbetare på boendet, även med brukare och anhöriga. Du har ett nära samarbete med enhetschef på boendet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom administration eller annat relevant område för tjänsten. Du har erfarenhet inom administration eller annat relevant område som kan likställas med kompetenskraven för tjänsten. Har du tidigare erfarenhet från administrativt arbete och personaladministration samt om du arbetat inom vård och omsorg är det meriterande.
Arbetet kräver att du har goda kunskaper i Officepaketet och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. För den här tjänsten behöver du B-körkort.
Vi ser att du har en god förmåga att självständigt planera och utföra ditt arbete på ett strukturerat sätt. Det är också viktigt att du är samarbetsorienterad och trygg i dig själv samt att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker under hösten 2026 efter överenskommelse. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Som medarbetare i Eksjö kommun ska du känna dig trygg, må bra och ha möjlighet att utvecklas i ditt arbete. Vi värnar om din hälsa och vill att du ska ha en balans i livet, därför finns flera förmåner som friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter, försäkringar och företagshälsovård. Du omfattas av tjänstepensionsavtal och har möjlighet till utökad föräldraledighet. För att underlätta resor till och från jobbet erbjuder vi från 2026 förmånscykel och du kan ha möjlighet att prova flexbiljett i kollektivtrafik. Många av de förmåner du får ta del av som medarbetare styrs av våra kollektivavtal.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Belastningsregister
Före erbjudande om att arbeta som administratör inom äldreomsorgen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer belastningsregister på polisen.se. Det är önskvärt att registerutdraget. Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret öppnas i samband med uppvisandet. Till arbete inom äldreomsorgen krävs utdraget "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329564-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö Kommun
(org.nr 212000-0589)
575 35 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eksjö kommun, Sociala sektorn Kontakt
Enhetschef
Johanna Svahn johanna.svahn@eksjo.se 0381-36747 Jobbnummer
10007293