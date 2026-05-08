Administratör till Miljö och mobilitet
2026-05-08
Som administratör är ditt huvudsakliga uppdrag att stödja och skapa goda förutsättningar för chefer inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i mobilitetsfrågor. Tjänsten är ett vikariat på 5 månader, vilket innebär att uppdragets innehåll kan variera och anpassas utifrån verksamhetens aktuella behov.
En del av arbetet innefattar kartläggning och utveckling av processer och rutiner kopplade till mobilitet, vilket bidrar till att nå stadens miljö- och klimatmål. Du kommer även att arbeta med frågor som rör beredskap, där mobilitet och tillgång till fordon kan vara en viktig del i att säkerställa verksamhetens kontinuitet vid exempelvis störningar eller krissituationer.
I förvaltningen administrerar vi cirka 550 fordon, och du stödjer verksamheterna i handläggning av ärenden som rör fordon, parkering, laddinfrastruktur, drivmedelskort och fakturahantering. Du kommer även att genomföra fordonsanalyser för att följa upp hur fordonen nyttjas samt identifiera förbättringsförslag för att öka nyttjandegraden.
I rollen ingår även intern kontroll, där du genom stickprov säkerställer att fordon och drivmedelskort används korrekt. Du stöttar verksamheten i kommunikation kring fordons- och mobilitetsfrågor, inklusive kontakter med externa aktörer. Du är en av våra kontaktpersoner gentemot bland annat Göteborgs Stads Leasing.
En översyn av området pågår, vilket innebär att arbetsuppgifter och fokus kan förändras under vikariatets gång. Vi söker därför dig som är flexibel och trivs i en roll under utveckling.
För tjänsten krävs avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande med eftergymnasial utbildning inom administration, offentlig förvaltning, ekonomi, systemvetenskap eller annan relevant inriktning.
Du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig förvaltning och helst inom äldreomsorg. Erfarenhet av fordonsadministration i en verksamhet med större fordonsflotta är meriterande.
Tjänsten kräver mycket god IT-vana och att du är en avancerad användare av Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook m.fl.). Du är van vid att arbeta med stora datamängder, och kunskaper i exempelvis Power BI är meriterande. Även erfarenhet av Agresso, Proceedo och Leasingportalen är ett plus
B-körkort är ett krav, liksom mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Dina personliga egenskaper är viktiga. Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett positivt förhållningssätt. Du samarbetar väl med andra genom att lyssna, visa respekt och bidra till ett gott arbetsklimat. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt. Eftersom uppdraget kan förändras över tid är det viktigt att du är flexibel, anpassningsbar och ser möjligheter i förändring.
Välkommen med din ansökan! OBS! intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
Trygg anställning
Meningsfulla arbetsuppgifter
Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
Heltidsanställning med möjlighet till deltid
Goda semestervillkor
Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
