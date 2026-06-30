Administratör till Medborgarservice
Arvidsjaurs kommun, Central verksamhet / Receptionistjobb / Arvidsjaur Visa alla receptionistjobb i Arvidsjaur
2026-06-30
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvidsjaurs kommun, Central verksamhet i Arvidsjaur
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
1 plats(er).
Administratör till Medborgarservice – Arvidsjaurs kommun
Arvidsjaurs kommun söker en administratör till Medborgarservice. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med arbetstid dagtid, måndag till fredag.
Medborgarservice är en del av Kanslienheten och ansvarar bland annat för kommunens växel samt bemanning av receptionen. Verksamheten är en central servicepunkt där både externa och interna kunder alltid står i centrum.
Vårt uppdrag är att erbjuda hög tillgänglighet, snabb ärendehantering och en tillförlitlig service som frigör resurser för kommunens övriga verksamheter. Tillsammans bygger vi ett modernt och professionellt bemötande där digitala och mänskliga möten samverkar.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
En stor del av arbetet handlar om att möta människor – både via telefon och fysisk i receptionen. Besökare och medarbetare vänder sig till dig med frågor och behov av vägledning, och du bidrar till att de får rätt information, stöd och ett professionellt bemötande.
Dessutom ingår Arvidsjaurs kommun i växelsamverkan SAMSA tillsammans med Malå, Sorsele och Arjeplogs kommuner. I rollen får du en viktig funktion i att samordna och utveckla Arvidsjaurs del i samarbetet.
I din roll som administratör arbetar du både självständigt och i team och tar ett stort eget ansvar. Du bidrar aktivt till att utveckla verksamheten och säkerställa en hög och jämn servicekvalitet.
I rollen ingår även att:
vara delaktig i arbete med kommunens, intranät, webbplats, digitala skyltar och sociala medier, med stöd av kommunikatör
hantera diarieföring av post och handlingar
utföra övriga administrativa uppgifter Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och har en stark servicekänsla. Du är kommunikativ och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt anpassa din kommunikation till olika målgrupper.
Du har även god grafisk förmåga, till exempel i att ta fram informationsmaterial och kan presentera information på ett tydligt och tilltalande sätt.
Vi ser också att du:
är självgående, noggrann och strukturerad
har god vana av att arbeta i digitala system
behärskar svenska flytande i tal och skrift samt har god förståelse i engelska
är kreativ och bidrar med idéer till verksamhetsutveckling
har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Krav är relevant gymnasial utbildning. En utbildning inom kommunikation är meriterande, men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs Kommun
(org.nr 212000-2650)
Arvidsjaur (visa karta
)
933 81 ARVIDSJAUR Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Central verksamhet Kontakt
Chef
Veronica Svalenström veronica.svalenstrom@arvidsjaur.se 0703001291 Jobbnummer
9985341