Administratör till kvinnohälsan, kvinnokliniken
2026-03-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du jobba med ett stimulerande och varierat arbete med utrymme för eget ansvar? Kvinnohälsan i Linköping söker nu en administratör.
Du blir en del av en engagerad och kompetent verksamhet med fokus på utveckling och samverkan. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Kvinnohälsan ingår i Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Verksamheten omfattar mödrahälsovård, specialistmödravård, ultraljud, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll och föräldrastöd. Vi finns i Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kisa.
Kvinnohälsan har goda medicinska resultat och ett inarbetat ledningssystem med tydliga rutiner och riktlinjer. Kliniken är ISO-certifierad och bedriver forskning, utveckling samt utbildning. För nya medarbetare finns utvecklingsmöjligheter och möjlighet att växa inom verksamheten.
Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som administratör på kvinnokliniken med inriktning mot kvinnohälsan är ett omväxlande arbete där du är en viktig del i patientens väg genom vården.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Patientbokningar och ombokningar via TeleQ.
Receptionstjänst och patientmottagning.
Ärendehantering i 1177.
Journalbeställningar och dokumenthantering.
Post- och remisshantering.
Fakturering och övriga administrativa uppgifter.
Du arbetar i nära samarbete med barnmorskor, administratörer, undersköterskor och andra yrkesgrupper. System som används är Cosmic och Obstetrix.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll och har ett gott bemötande mot patienter och kollegor. Du är strukturerad, noggrann och har förmåga att prioritera ditt arbete även när tempot är högt.
Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och arbetar självständigt när det behövs. Erfarenhet av administrativt arbete, receptionsarbete eller arbete inom hälso- och sjukvård är ett krav. Har du erfarenhet att arbeta i journalsystemet Cosmic är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Kvinnokliniken US Kontakt
Vårdenhetschef Camilla Edlund camilla.edlund@regionostergotland.se Jobbnummer
