Administratör till kund i Linköping
AxÖ Consulting AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-08
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AxÖ Consulting är ett konsult- och rekryteringsföretag med kontor i Karlskoga, Karlstad, Örebro, Jönköping, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Älmhult. Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, strategisk kompetensförsörjning och mycket mer.
Bakom varje välfungerande verksamhet finns personer som ser till att allt flyter på. De som håller ihop detaljerna, skapar struktur och får vardagen att fungera för sina kollegor. Nu söker vi administratörer till ett längre konsultuppdrag i Linköping.
Om rollen
I den här rollen blir du en viktig del av verksamheten och ett stöd i det dagliga arbetet. Du arbetar nära olika funktioner och bidrar till att processer, information och rutiner fungerar smidigt. Rollen är varierad och passar dig som trivs med att ha många kontaktytor, ta ansvar och skapa ordning i en föränderlig miljö.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att hantera dokumentation, koordinera och följa upp olika processer, administrera underlag och information samt ge stöd till medarbetare i olika frågor. Du säkerställer att rätt information finns på rätt plats och bidrar till att verksamheten kan arbeta effektivt och strukturerat.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete och som trivs i en roll där service, struktur och samarbete står i fokus. Du arbetar självständigt, tar gärna egna initiativ och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Som person är du lyhörd, flexibel och engagerad. Du tycker om att hjälpa andra, har ett öga för detaljer och drivs av att skapa ordning och få saker att fungera.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Uppdraget startar enligt överenskommelse. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig: Christian Martinsson: Christian.martinsson@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531)
581 88 LINKÖPING Jobbnummer
9951890