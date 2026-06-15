Administratör till kund i Göteborg
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som administratör kommer du att spela en viktig roll i att stötta våra kunder, både chefer och hela avdelningar, i deras dagliga arbete. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och kan omfatta allt från att hantera kalendrar och möten, till inköp och ekonomisk uppföljning. Tyngdpunkten i ditt arbete kommer att anpassas utifrån uppdragets karaktär och din kompetens. Därför kan även andra administrativa uppgifter förekomma utöver de som listas nedan.
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Stötta chefer och/eller avdelningar i det dagliga arbetet
Hantera kalendrar, mötesbokningar och planering
Sköta inköp och beställningar
Följa upp och sammanställa ekonomiska underlag
Utföra olika allmäna administrativa uppgifter
Koordinera arbetsflöden och samarbete mellan avdelningar
Observera att detta är en annons där du har möjlighet att skicka in ditt CV för att arbeta som administratör via Adecco. Din roll och ditt fokus anpassas utifrån uppdragets behov och din kompetens. Uppdragsperioden kan variera, från kortare till längre uppdrag. Men vanligtvis inleds anställningen med en provanställning på 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann i ditt arbete, med ett öga för såväl detaljer som helhet. Du är kreativ i ditt sätt att lösa problem och har förmåga att identifiera och utveckla nya arbetssätt som bidrar till ökad effektivitet. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Din kommunikativa förmåga gör att du samarbetar väl i team, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i en administrativ funktion
Mycket god datorvana och trygghet i att arbeta i olika system
Kunskap i arbetsverktyg som SAP, MS Office och SharePoint är högt meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi arbetar med löpande urval mot våra pågående uppdrag och kontaktar dig om din profil matchar. Därför kan svarstiden vara något längre än vanligt. Tack för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9963764