Administratör till kund i Boden!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Boden
2025-08-15
Är du organiserad, serviceinriktad och gillar att ha koll på läget? Som administratör blir du spindeln i nätet i en dynamisk och viktig utbildningsverksamhet.
Som administratör ansvarar du för att samordna och driva det administrativa arbetet kopplat till utbildningsverksamhet. Du planerar och schemalägger utbildningstillfällen, har löpande kontakt med entreprenörer och utbildare, samt ser till att alla parter har den information och dokumentation de behöver. Du hanterar bokningssystem och följer upp närvaro i relation till bokningar, samt ser till att utbildningsregister alltid är uppdaterade och korrekta.
En del av rollen innebär även att du administrerar aktiveringen av ID06-kort via Infobric. Det är ett arbete som kräver att du har god systemvana, är noggrann och kan hålla ordning även när tempot är högt. Du arbetar självständigt, men är också en viktig del av teamet - du ser till att alla delar i utbildningsflödet flyter på effektivt, professionellt och med hög kvalitet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av en administrativ roll, gärna i en koordinerande roll. Du behöver vara flytande i engelska, både skrift och tal. Du bör ha en god datavana och kunna arbeta i olika system. Du ska kunna arbeta strukturerat och hantera arbetsuppgifter paralellt med varandra. Vi ser att du har en gymnasieexamen för att vara aktuell för rollen.
Som person bör du vara självgående och strukturerad och trivas med eget ansvar. Du ska ha en stark känsla för service och en god kommunikationsförmåga. Du bör ha lätt att samarbeta med olika typer av människor. Du bör vara flexibel och van att anpassa dig efter olika situationer.
Detta är en konsultanställning med start i september. Rollen är en projektanställning där slutdatum är oklart ännu. Du jobbar som konsult ute hos kund.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting
