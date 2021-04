Administratör till Kontaktpunkt 3 - Västra Götalandsregionen - Administratörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-12Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.2021-04-12I din roll som administratör består ditt huvudsakliga arbete av telefoni där du dagligen tar emot och löser olika frågeställningar från patienter och närstående.Du handlägger deras ärenden direkt eller hjälper och vägleder dem med deras förfrågningar vidare in i rätt verksamhet. Du arbetar även i ett flertal patientadministrativa system och du utför arbetsuppgifter som exempelvis remisshantering, bokning och väntelistor.Utöver arbetet med patienterna är du även delaktig i att vidareutveckla nya arbetssätt och rutiner vilket sker i ett nära samarbete med verksamheterna och dina kollegor. Inom enheterna finns flera ansvarsområden inom vilka du som medarbetare har möjlighet att bredda din kompetens. Vår enhet är placerad i nyrenoverade lokaler i Mölndal. Tillsammans tar vi oss an vårt uppdrag och hjälper varandra i de utmaningar som uppstår.Om digVi söker dig med lägst gymnasiekompetens som har tidigare erfarenhet av ett serviceyrke. Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant samt tidigare erfarenhet från arbete inom administration. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med telefoni, har datorvana och/eller arbetat i något av följande datasystem: Elvis, Melior och Sälma.För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten, strukturerad och kan hantera att ha flera bollar i luften. Vi önskar även att du har känsla för teamarbete och intresse för utveckling och förändringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Medicinsk administration är en verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och består av följande enheter: Kontaktpunkt 1, 2 och 3, Vårdadministrativt centrum, Remissportalen, Patientstöd Vårdgaranti och Incheckningen.Kontaktpunkt 3 är administrativ serviceenhet för patienter inom verksamheter Psykiatri, Kvinnosjukvården och Barnsjukvården. Patienterna ringer till oss för att få hjälp med tidbokning, recept- och intygsförnyelser. Enheten administrerar även remisser, ger information samt sjuksköterskerådgivning.Vi tillämpar flextid och har friskvårdssubvention.ÖvrigtTjänsten är ett vikariat från och med 2021-05-17 eller enligt överenskommelse till och med 2021-12-31 med möjlighet till förlängning. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.Varmt välkommen med din ansökan?Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid80-100%. Tillträde: 2021-05-17 eller enligt överenskommelse VisstidsanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-26VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5685058