Administratör till Kontaktcenter
2025-12-30
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
En stimulerande och utvecklande tjänst med mycket variation i vårt Kontaktcenter. Kontaktcenter är en enhet inom verksamhetsområdet kultur, kommunikation och service. Vi är en central funktion för extern och intern information och ger service till kommunens invånare, besökare samt kommunens verksamheter. Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt. Då vi är en relativt ny del av organisationen pågår en spännande utvecklingsresa, vilket ger stora möjligheter att vara med och påverka processer och rutiner. Du rapporterar till enhetschef och kommer att vara en av Kontaktcenters fem medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som administratör vid Kontaktcenter kommer du att vara delaktig i bemanningen av kommunens kundtjänst genom växel och reception under delar av dagen. Du kommer även att arbeta med uppgifter såsom postöppning, registrering, diarieföring, utlämnande av allmänna handlingar samt arkivering. En viktig del av tjänsten är att hantera inkommande frågor till kommunen från medborgare och myndigheter, både via telefon, e-post och kommunens hemsida. Eftersom Kontaktcenter ger service till kommunens invånare, besökare och verksamheter kan arbetsuppgifterna variera över tid beroende på uppdrag.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten som administratör krävs minst gymnasieutbildning samt tidigare erfarenhet av arbete i växel och/eller reception. Du trivs med ett varierande arbete och är nyfiken på nya möjligheter samt har ett starkt kundfokus i både bemötande och service. Det krävs att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi arbetar i flera olika system och förutsätter därför att du har god datorvana.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar samt kunskap om offentlighets- och sekretesslagen
• Arbete i en politiskt styrd organisation
• Ärendehanteringssystem och växellösningar
Som person är du serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer. Du är strukturerad, noggrann och har förmåga att arbeta självständigt samt ta eget ansvar, samtidigt som du är en god lagspelare. För att passa hos oss behöver du vara engagerad, ansvarsfull och utvecklingsorienterad. Du är stabil i pressade situationer, anpassningsbar vid förändrade omständigheter och har förmågan att se både helheten och detaljerna. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt samt håller uppsatta tidsramar.
Du tycker att det är spännande att vara med och utveckla samt påverka framtidens arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt ök
Ansök senast: 2026-01-25, urval kan komma att ske löpande.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.soderkoping.se/
Söderköpings Kommun Kontakt
Enhetschef
Mona Åhlén mona.ahlen@soderkoping.se 0121-18131
9666446